I futures azionari sono cambiati poco in vista dei dati chiave sull’inflazione: aggiornamenti in tempo reale

I futures sulle azioni statunitensi sono crollati domenica sera mentre gli investitori si preparavano ai dati chiave sull’inflazione, dopo che i mercati avevano quasi completamente invertito la loro brutale sconfitta della scorsa settimana.

I contratti futures sono collegati all’indice Dow Il Jones Industrial Average è sceso di 48 punti, ovvero dello 0,1%. Futures S&P 500 Diminuito dello 0,08% e Nasdaq100 I futures scendono dello 0,05%.

Venerdì, tutte le principali medie sono salite alla fine della settimana, ma si sono stabilizzate prima di riprendersi completamente. Dao Ha chiuso la settimana in ribasso dello 0,6%, mentre… Standard & Poor’s 500 L’indice ha chiuso le contrattazioni di oggi in calo solo dello 0,04%, con titoli pesanti nel settore tecnologico Nasdaq composito Si è conclusa con una perdita dello 0,18%.

“Le emozioni sono elevate e la volatilità del mercato tende a raggrupparsi, quindi non sarei sorpreso se vedessimo un’altra settimana di turbolenze”, ha detto alla CNBC Callie Cox, capo stratega del mercato presso Ritholtz Wealth Management. “Le persone stanno iniziando a prepararsi per una recessione anche se la crisi non si materializza. La paura spesso gioca a nostro vantaggio poiché gli investitori del mercato azionario sembrano possibili rialzi più confortevoli se i dati economici reggono e i settori sensibili ai tassi di interesse potrebbero continuare a guidare mercato più in alto”.

Questa settimana, gli investitori sperano di acquisire una migliore comprensione dello stato dell’economia dopo i recenti timori di un rallentamento del mercato del lavoro che hanno disturbato i trader e scosso il mercato. Martedì guarderanno il rapporto sull’indice dei prezzi alla produzione di luglio, seguito mercoledì dall’indice dei prezzi al consumo, per confermare ulteriormente che la crescita dei prezzi rimane stabile. Giovedì sono previste anche le vendite al dettaglio di luglio.

“Un altro giro di bontà [inflation] “I dati potrebbero aiutare a calmare i timori che la Fed possa perdere il controllo”, ha detto Cox. “Gli investitori sono balzati alle conclusioni sull’economia, e ora analizzeranno una nuova serie di dati per giudicare quanto sia effettivamente fattibile questa vendita”.

Ha aggiunto: “Le vendite al dettaglio e i profitti delle società di vendita al dettaglio possono dimostrare che i timori di un rallentamento del mercato del lavoro sono esagerati. Non abbiamo ancora visto molti dettagli preoccupanti sul consumatore americano, quindi è importante prendere in considerazione i dati di spesa complessivi piuttosto che farsi prendere dal panico per un tiepido rapporto di lavoro.” “.

È previsto che Home Depot riporti gli utili prima della campana di martedì, mentre Walmart riferirà giovedì.