I grafici suggeriscono che l’inflazione potrebbe presto scendere “in modo significativo”, afferma Jim Kramer

Jim Cramer della CNBC ha dichiarato giovedì che l’inflazione potrebbe scendere presto, basandosi sull’analisi del grafico del leggendario tecnico Larry Williams.

“I grafici, come interpretati da Larry Williams, indicano che l’inflazione potrebbe calmarsi in modo significativo presto – molto presto – se la storia è una prova”, ha affermato.

Il “soldi mattiI commenti del paese ospitante arrivano dopo che la Federal Reserve statunitense mercoledì ha alzato i tassi di interesse di altri 75 punti base e ha ribadito la sua posizione dura contro l’inflazione.

Per spiegare l’analisi di Williams, “soldi mattiL’ospite ha prima esaminato il grafico dell’attuale CPI piatto della Fed (in nero) rispetto all’esplosione dell’inflazione alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80 (in rosso).