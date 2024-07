I Mariners scambiano Ty France con i Cincinnati Reds

BOSTON – Ty France non firmerà un contratto da free agent con nessuna squadra che potrebbe competere con i Mariners per il titolo dell’American League West o per un posto come wild card.

Lunedì, la squadra ha inviato la Francia e dei soldi ai Reds in cambio dell’esterno della lega minore Andrew Salcedo.

Una fonte della Major League Baseball ha confermato che i Mariners riceveranno solo una parte del resto del contratto da 6,775 milioni di dollari della Francia, mentre i Reds pagheranno il resto.

Dopo aver inserito la Francia nella lista delle deroghe immediate, la scorsa settimana i Mariners hanno designato la Francia per le deroghe. Secondo il contratto collettivo, Seattle aveva sette giorni per commerciare la Francia. Dopo i sette giorni, sarebbe stato inserito nella lista di esenzione dove un’altra squadra avrebbe potuto reclamarlo.

Se la Francia avesse ottenuto altre esenzioni, avrebbe potuto concedergli il diritto di passare alla Lega Due. La Francia avrebbe potuto rifiutare questo incarico definitivo a causa del tempo accumulato nel servizio nella Major League Baseball e diventare un agente libero. Avrebbe potuto firmare con gli Astros o i Red Sox.

Salcedo, 21 anni, ha collezionato sette presenze durante la stagione 2024 con la squadra di Classe A di Daytona.

Salcedo è stato ingaggiato come free agent internazionale da Sincelejo, in Colombia nel 2019, ed è alla sua quarta stagione in lega minore con l’organizzazione dei Reds. Durante quelle stagioni pubblicò una barra di .246/.347/.330.

Questa storia verrà aggiornata