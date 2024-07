Apple Intelligence è ora disponibile nelle beta per sviluppatori iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia

Oggi, Apple offre agli sviluppatori le prime beta di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1, con il nuovo software che offre un rilascio anticipato delle funzionalità di Apple Intelligence. Queste nuove beta saranno testate insieme alle beta esistenti per iOS 18, iPadOS 18 e ‌macOS Sequoia‌ 15.



Gli sviluppatori possono scegliere di iscriversi alle nuove beta utilizzando Apple Intelligence o rimanere sul percorso beta standard per ‌iOS 18‌/‌iPadOS 18‌/‌macOS Sequoia‌ 15. iPhone 15 Pro, ‌iPhone 15 Pro‌ Max, iPad o Mac con chip Apple richiesto per utilizza Apple Intelligence e solo i dispositivi idonei riceveranno gli aggiornamenti.

Dopo l’aggiornamento, Apple Intelligence può essere attivata nell’app Impostazioni. Esiste una lista d’attesa di Apple Intelligence a cui gli sviluppatori devono iscriversi, ma l’accesso dovrebbe essere concesso loro entro poche ore.

Molte funzionalità di Apple Intelligence sono disponibili a partire da oggi, inclusi Strumenti di scrittura, un design Siri aggiornato, l’opzione per navigare tra i comandi vocali e digitare su ‌Siri‌, riepiloghi del testo digitato e di altri contenuti, nuove categorie di posta e risposte intelligenti, risposte intelligenti nei messaggi, e altro ancora.

Con Strumenti di scrittura puoi riscrivere, controllare l’ortografia e la grammatica e riepilogare il testo in Messaggi, Note, Mail, Pages e altre app in cui scrivi. I riepiloghi funzionano anche con il testo scritto nell’app Note.

Il design aggiornato di Siri mostra un bagliore attorno ai bordi dello schermo quando Siri è attivato e un tocco nella parte inferiore dello schermo ti consente di digitare su Siri invece di utilizzare i comandi vocali. Siri ha tutto ciò che riguarda i prodotti Apple e il database del supporto Apple, quindi puoi chiedere aiuto, inoltre l’assistente personale può mantenere il contesto tra le richieste e seguirti meglio se inciampi nelle tue parole o cambi idea mentre parli.

L’app Email supporta i riepiloghi dei messaggi insieme alle opzioni di risposta intelligente, disponibile anche per l’app Messaggi. È disponibile una modalità di messa a fuoco per ridurre al minimo le interruzioni per filtrare le notifiche non importanti e mostrarti subito quelle di cui hai bisogno, come l’arrivo di un volo.

Foto supporta Ricordi, quindi puoi creare una presentazione utilizzando le richieste del linguaggio naturale e il linguaggio naturale è disponibile per la ricerca. La ricerca ora include anche i video, così puoi arrivare direttamente al video che stai cercando.

Le funzionalità non disponibili oggi includono Image Playground, Genmoji, integrazione ChatGPT, l’opzione per cancellare oggetti in ‌Foto‌, Notifiche prioritarie e altre funzionalità di ‌Siri‌ come la possibilità di fare di più nelle app e nella consapevolezza dello schermo. Nuove funzionalità verranno implementate nel tempo, con Apple che effettuerà aggiornamenti regolari.

Al momento, le funzionalità di Apple Intelligence sono limitate alla beta per sviluppatori e non è chiaro se ci sarà una beta pubblica per iOS 18.1, iPadOS 18.1 e ‌macOS Sequoia‌ 15.1. Apple prevede di rilasciare Apple Intelligence in versione beta entro la fine dell’autunno e, poiché queste funzionalità sono in una beta separata dalle build di lancio di ‌iOS 18‌, ‌iPadOS 18‌ e ‌macOS Sequoia‌ 15, Apple Intelligence non sarà immediatamente disponibile quando verranno rilasciati nuovi aggiornamenti software. per la prima volta una volta a settembre.

Quando Apple Intelligence verrà lanciato ufficialmente questo autunno, rimarrà in versione beta. Gli sviluppatori che intendono installare nuovi aggiornamenti oggi dovrebbero essere consapevoli che Apple Intelligence è ancora nelle prime fasi di sviluppo.