Il nuovo ministro del Tesoro britannico ferma i progetti di riduzione dei costi e conferma il raggiungimento di un accordo per porre fine allo sciopero dei medici

LONDRA (Reuters) – Il nuovo governo laburista britannico ha annullato lunedì diversi progetti di costruzione e ritirato i pagamenti invernali per il carburante a milioni di pensionati per coprire quello che ha descritto come un nuovo deficit di 22 miliardi di sterline (28 miliardi di dollari) nelle finanze pubbliche ereditato dalla precedente amministrazione conservatrice. .

Nel suo primo discorso importante come Cancelliere dello Scacchiere, Rachel Reeves ha accusato il precedente governo di nascondere il terribile stato delle finanze del paese in seguito ad una revisione ministeriale della spesa da lei commissionata tre settimane fa sulla scia di… Vittoria schiacciante per il partito laburista.

“Hanno evitato decisioni difficili, hanno anteposto il partito al Paese e hanno continuato a prendere impegni senza finanziamenti dopo l’altro, sapendo che i soldi non c’erano, il che ha portato alla situazione che ora abbiamo ereditato”, ha detto.

Reeves, la prima donna consigliere del Tesoro del Regno Unito, ha affermato che l’audit ha rilevato diverse fonti di pressioni sulla spesa eccessiva, con quasi la metà del totale identificata come risultato dei prossimi bonus salariali del settore pubblico che non vengono presi in considerazione.

È stata inoltre identificata una spesa eccessiva di 6,4 miliardi di sterline nel sistema di asilo, in parte collegata al fallito piano di imbarcare i migranti. Viaggio di sola andata in RuandaTra gli altri impegni, Reeves ha affermato che la spesa per la guerra in Ucraina non è stata interamente finanziata.

Sebbene non abbia annunciato alcuna modifica alle tasse, Reeves ha stabilito una serie di risparmi “duri” per recuperare denaro nei prossimi due anni, inclusa la creazione di un ufficio per identificare le “spese inutili”.

Alcuni progetti di trasporto il cui finanziamento non è stato ancora determinato verranno annullati, inclusi Piano controverso per scavare un tunnel vicino a StonehengeMentre il nuovo programma ospedaliero del precedente governo verrà cancellato e sostituito con un programma “globale, realistico e con un calendario di attuazione specifico”.

Forse in modo più controverso, Reeves ha annunciato che il pagamento invernale che attualmente va a tutti i pensionati per contribuire a pagare il carburante sarà ora concesso solo a coloro che ne hanno più bisogno. Il piano volto a ridurre i costi che le persone pagano per le cure in età avanzata verrà abbandonato.

Reeves ha anche avvertito i legislatori che potrebbero esserci degli aumenti delle tasse quando presenterà il suo primo bilancio il 30 ottobre. Si tratterà di “prendere decisioni difficili… riguardo alla spesa, al welfare e alla tassazione”.

Il Partito Laburista, tornato al potere dopo 14 anni, durante la campagna elettorale si è impegnato a non aumentare le tasse sui “lavoratori”, affermando che le sue politiche porterebbero a una crescita economica più rapida e genererebbero le entrate aggiuntive di cui il governo ha bisogno. Reeves potrebbe cercare di aumentare le entrate attraverso altri mezzi, come la chiusura delle scappatoie fiscali, in particolare sulle plusvalenze o sulle successioni.

I critici, in particolare il suo predecessore Jeremy Hunt, sostengono che Reeves stia cercando di ottenere primi punti politici nel nuovo Parlamento e che fosse pienamente consapevole dello stato delle finanze pubbliche durante le elezioni generali.

In risposta alla lettera di Reeves, Hunt ha detto: “Se sei responsabile dell’economia, è ora di smetterla di denigrarla. Lei non ingannerà assolutamente nessuno cercando sfacciatamente di gettare le basi per aumenti delle tasse di cui non avevi la possibilità”. coraggio di raccontarcelo.”

Reeves ha annunciato anche una serie di accordi salariali con i dipendenti del settore pubblico, dagli insegnanti ai medici. Ancora più importante, ha detto che il governo ha raggiunto un accordo con i sindacati per porre fine all’epidemia Sciopero a lungo termine I medici in Inghilterra nei primi anni della loro carriera potranno ricevere un aumento di stipendio del 22% in due anni.

L’Institute for Fiscal Studies, un rispettato centro di ricerca economica, aveva accusato i due principali partiti durante le elezioni di una “cospirazione del silenzio” riguardo alla portata delle sfide finanziarie che il prossimo governo dovrà affrontare, con il peso del debito del paese che raggiungerà quasi il 100% del reddito nazionale, che è il livello più alto dall’inizio degli anni ’60.

Ma anche l’Institute for Fiscal Studies sembra ritenere che la situazione sia peggiore del previsto e che “Reeves abbia il diritto di sentirsi in qualche modo leso”, soprattutto in relazione alla legge sull’asilo.

Paul Johnson, direttore dell’Institute for Fiscal Studies, ha dichiarato: “È sempre stato chiaro che i piani di spesa che ho ereditato non corrispondono alle ambizioni del Labour per i servizi pubblici e che alla fine saranno necessari più soldi, ma in misura annuale Le pressioni sui finanziamenti sembrano davvero maggiori.” “Quello che possiamo immaginare dall’esterno, aumenta le dimensioni del problema.”