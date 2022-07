I possessori di Pixel 6a scoprono che qualsiasi impronta digitale può essere sbloccata

con il Telefono Pixel 6a Ora disponibile nei negozi, alcuni acquirenti notano che qualsiasi impronta digitale è in grado di sbloccare il loro nuovo telefono in un bavaglio di sicurezza un po’ preoccupante di Google.

lo scorso fine settimana, Due Rapporti È apparso al di fuori dell’India sul sensore di impronte digitali sotto il display (UDFPS) del Pixel 6a che consente a chiunque di sbloccare. Ciò include le persone che non hanno precedentemente registrato le proprie impronte digitali.

Proprio oggi, dopo aver lanciato Pixel 6a in 13 paesi, c’è – finora – Sei rapporti aggiuntivi Da questo succede. Variano dalla possibilità di sbloccare con un dito diverso che non è registrato alla possibilità di sbloccare 6a per qualcun altro. Qualcuno ha detto che il problema non si è ripresentato dopo aver rimosso e aggiunto nuovamente tutte le impronte salvate.

La maggior parte degli acquirenti non sembra avere questo problema con il Pixel 6a. Abbiamo testato a fondo quattro unità Pixel 6a e non siamo stati in grado di riprodurre il problema. Ciò indica che solo alcuni telefoni sono interessati e indica un problema hardware con Google Cambio sensore per 6a.

Il fatto che ciò avvenga quando le unità effettive vengono spedite ai clienti è preoccupante. Tuttavia, il software (o l’hardware) tra le unità di recensione e le unità di vendita al dettaglio non sembra essere diverso. Google giovedì ha rilasciato un aggiornamento Questo porta il Pixel 6a alla patch di sicurezza di giugno, a partire da aprile. Tuttavia, i progetti di installazione manuale sono disponibili solo in Giappone e Verizon. A partire da sabato, stiamo ancora aspettando l’aggiornamento globale e una versione per i telefoni AT&T e T-Mobile.

Non è chiaro se questo aggiornamento risolverà il problema o se è presente un problema hardware più profondo sui telefoni interessati. Questo potrebbe essere un caso di un cattivo set di sensori di impronte digitali. Se questo è già il caso, sarà necessario inviare le sostituzioni. Ci auguriamo che Google possa identificare in modo proattivo i dispositivi interessati e avviare automaticamente il processo. Nel frattempo, l’errore del software può portare a una soluzione più semplice per tutte le parti coinvolte.

Per quanto riguarda la soluzione a breve termine, chi ha questo problema può disabilitare lo sblocco dell’impronta digitale (App Impostazioni > Sicurezza > Sblocco impronta > Elimina) e utilizzare un PIN o uno sblocco con password. Da quello che possiamo raccogliere oggi, questo problema non appare di punto in bianco e o ce l’hai o non ce l’hai.

9to5Google Ho contattato Google per un commento oggi, ma non ho ricevuto risposta prima della pubblicazione.

