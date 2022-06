I reali scambiano Carlos Santana con i marinai, potenzia Vinnie Pasquantino

I marinai hanno designato il loro primo baseman/battitore Carlos Santana E i soldi della famiglia reale in cambio dei destri Mulini bianchi E il William FlemingSecondo l’annuncio della squadra. Il commercio apre la strada alla famiglia reale per dare un’occhiata in ritardo ai potenziali clienti Vinnie Pasquantino, il cui contratto è stato ufficialmente selezionato da Triple-A Omaha, secondo la squadra. mano destra Ronald Bolanos Gli fu assegnato il compito di sbloccare un posto nel roster di 40 uomini di Kansas City.

Lo scambio di lunedì ha chiuso il libro sul mandato generalmente deludente di Kansas City per Santana, che ha firmato un contratto biennale da 17,5 milioni di dollari prima della stagione 2021 ma deve ancora trasformarsi nella forma che lo ha reso un prezioso contributo per anni a Cleveland. Il 36enne ha segnato 871 presenze sul tabellone con i Royals e ha segnato solo 0,215/.326/.341 vittorie consecutive, circa il 12% in meno rispetto alla media del campionato dopo il peso del parco e del campionato, misurato da wRC+.

Santana è stata in grado di cambiare le cose nelle ultime settimane, e questo mese ha mostrato abbastanza per i reali per dare un’occhiata a basso costo ora che si sono improvvisamente trovati nella necessità di una prima base. Ti Francia, il battitore più consistente a Seattle in questa stagione, è recentemente arrivato nella lista dei risultati e i numeri sono rimasti un po’ più a lungo del minimo di 10 giorni, data la diagnosi di un ceppo flessore di Classe II. Santana non dovrebbe sostituire completamente la superba serie di vittorie francesi .316/.390/.476, ma è riuscito a produrre .298/.405/.468 da solo nel corso di 27 partite e 111 partite.

Con ogni probabilità, i membri della famiglia reale pagano la stragrande maggioranza di ciò che è rimasto sul contratto di Santana. Deve ancora il suo saldo salariale di $ 10,5 milioni per l’anno (circa $ 5,8 milioni) e quel numero aumenterà in base all’aspetto del consiglio. Santana, che è già apparsa in 212 partite in questa stagione, guadagnerà altri $ 75.000 per ogni apparizione sulla targa numero 25 da 300 a 525.

Questa non è la prima volta che i Mariners prendono possesso di Santana, anche se ogni volta che entrerà in campo con la maglia dei Mariners, sarà la sua prima vera partita per la squadra. Seattle ha già acquisito Santana insieme GB Crawford Nella transazione che hai inviato Jean SeguraE il Juan Nicasio E il James Bazos Di nuovo ai Phillies nel dicembre 2018. Tuttavia, non due settimane dopo, Santana è stata ceduta a Cleveland in uno scambio a tre squadre. L’incarnazione di Edwin a Seattle. Encarnacion ha trascorso mezza stagione a colpire come battitore designato dei Marine prima di accendere gli Yankees per la cosa giusta. poi Juan.

Questa volta, una coppia di destrimani andrà a Kansas City in cambio degli ultimi tre mesi di controllo di Santana. Tra le fasce di destra coinvolte, solo Mills ha avuto finora molta esperienza in campionato. Il 27enne ha consegnato un totale di 21 frame e 1/3 nelle ultime due stagioni, ma ha lottato in 7,59 ERA con tassi di scioperi e camminate peggiori della media (rispettivamente 17,3% e 10,2%).

Mills, la 93a scelta assoluta nel 2017, ha numeri più interessanti ma anche incoerenti nelle prime minori. Il lato destro ha esultato per il 44,7% dei suoi avversari durante 28 2/3 round di Triple-A lo scorso anno, ad esempio, ma tale tasso si è dimezzato finora nel 2022 nel corso di 19 2/3 round. Non c’è alcun cambiamento nella velocità tra le sue campagne nel ’21 e nel ’22, anche se Mills ha lanciato più palle veloci a scapito dell’uso di alcuni passanti durante il piccolo campione di 8 2/3 round della big league di quest’anno. Il 6’4 Dexter non è mai stato classificato come uno dei migliori prospetti dei Mariners, ma Baseball America lo ha elencato tra i primi 25 coltivatori di Seattle risalenti al periodo in cui è stato arruolato.

Nel frattempo, Fleming è un braccio destro di 23 anni che è stato selezionato dai Mariners nell’undicesimo round appena un anno fa. Non è stato generalmente considerato tra i migliori prospetti dei Mariners – sebbene Eric Longenhagen di FanGraphs lo abbia classificato 28esimo all’inizio di quest’anno – e ha registrato un profilo abbastanza basso nella Classe A Modesto nonostante fosse un ex braccio del college superiore alla media. sconto a questo livello. Finora, Fleming ha lanciato 67 2/3 round su 14 partenze e ha segnato un’ERA di 4,92 con un tasso di sciopero del 20,7% contro un tasso di camminata dell’8,4%.

Per la famiglia reale, le armi ottenute per Santana sono secondarie quando si tratta di questo commercio. L’obiettivo più grande del trade-off è stato quello di sbloccare finalmente il tempo di gioco per 6’4, 245 libbre Pasquantino, che si è fatto strada fino allo status di potenziali potenziali migliori dominando ogni tappa della lega minore, inclusa la Triple-A in questa stagione . Finora, Pasquantino ha corso 296 run sulla scacchiera di Storm Chasers e ha segnato un’enorme serie di .280/.372/.576 con 18 fuoricampo, 16 doppi e più walk (37) che hit (36).

Pasquantino, per stazza e scarsa velocità, si limita a un profilo di base (oa un battitore in particolare), ma ci sono tutte le indicazioni fino ad ora che la sua racchetta giocherà nelle Majors. I rapporti di scouting per Baseball America e FanGraphs indicano che è migliorato abbastanza con il guanto di sfida da essere nella media o leggermente migliore, e Pasquantino non ha mai registrato un OBP inferiore a .371 o un rallentamento inferiore a 0,560 a qualsiasi livello di lega minore. Data la rarità degli attacchi d’attacco nel suo gioco, finora è riuscito a mantenere una media di 0,23 per tutto il periodo della lega minore.

Anche senza un valore difensivo significativo a sostegno del suo valore, Pasquantino è al 57 ° posto nel gioco in Baseball America. Ha raggiunto il 95° posto su FanGraphs e il 98° su MLB.com, con tutti e tre i rapporti di scout che lodavano il suo strumento per colpire extra (o migliore) e la sua potenza sopra la media.

La speranza organizzativa è quella tra Pasquantino ei suoi compagni baschi Nick Prato -Anche solo la prima base, i primi 100 potenziali clienti – La loro prima base e gli slot DH saranno coperti per gli anni a venire. La promozione di Pasquantino in Premier League è stata così ritardata che dovrà evitare la modalità Super Due e sarà controllabile per almeno sei stagioni complete oltre quella attuale.

Per quanto riguarda il 25enne Polanos, ha visto l’azione con Kansas City in ciascuna delle ultime tre stagioni, ma ha registrato un conteggio complessivo dei camminatori. Una volta che gli importanti Padres hanno firmato per Cuba, è stato ceduto alla famiglia reale insieme a Franchi Cordero nello scambio del 2020 che ha inviato Tim Hill a San Diego. Da allora si è incontrato in una palla 28 1/3 round 4.76 con un rapporto poco brillante da 24 a 17 K / BB.

Bolanos ha una rispettabile ERA di 4,42 nel round 18 1/3 di quest’anno, ma la sua media di 93,6 mph di fastball è scesa di circa 2 mph dal suo picco e quell’ERA arriva nonostante il numero di camminate per colpire. Aggiungi a ciò che è slalom a 5.49 ERA in 19 2/3 fotogrammi in 3D in questa stagione, ed è stato sufficiente per i Royals decidere che sono pronti per andare avanti. Naturalmente, un DFA non significa necessariamente la fine del suo tempo nell’organizzazione. Kansas City avrà una settimana per scambiare i Bolanos se c’è un interesse, ma i Royals potrebbero anche provare a passarlo tramite concessioni a titolo definitivo la prossima settimana. Se non viene rivendicato, rimarrà nell’organizzazione ma non ricoprirà più un posto nella lista dei 40 uomini.