I ricercatori affermano che la “pietra dell’altare” di Stonehenge proveniva dalla Scozia, non dal Galles

WASHINGTON (AP) – L’antico significato rituale di Stonehenge È ancora un mistero, ma i ricercatori sono un passo avanti verso la comprensione di come Famoso cerchio di pietre È stato creato.

La pietra unica che giace piatta al centro del memoriale è stata portata nel sito nel sud dell’Inghilterra dalla punta della Scozia nord-orientale. I ricercatori hanno riferito mercoledì Non è ancora chiaro se la pietra di 5 metri sia stata trasportata via barca o via terra, un viaggio di oltre 460 miglia (740 chilometri).

“È sorprendente che provenga da così lontano”, ha detto l’archeologa Susan Greenay dell’Università di Exeter, che non è stata coinvolta nello studio.

Per più di cento anni, gli studiosi hanno creduto che la lastra centrale di arenaria di Stonehenge – a lungo chiamata “pietra dell’altare” – provenisse dal Galles molto più vicino. Ma uno studio condotto lo scorso anno da alcuni degli stessi ricercatori ha dimostrato che la pietra non corrispondeva alla geologia delle formazioni di arenaria del Galles. La reale provenienza della pietra è rimasta finora sconosciuta.

La giornalista dell’Associated Press Karen Chamas riferisce di un nuovo studio sulle origini della pietra dell’altare di Stonehenge.

Al team non è stato permesso di scavare rocce dal sito per lo studio, ma ha invece analizzato minerali in pezzi di roccia raccolti in scavi precedenti, alcuni risalenti al 1840. Hanno trovato una corrispondenza nelle formazioni di arenaria nel bacino delle Orcadi, nel nord-est della Scozia, un’area che comprende parti della punta della penisola scozzese e le Isole Orcadi.

“Questa firma geologica non è replicata in nessun’altra area di sedimenti nel Regno Unito”, ha affermato Nick Pearce, geologo dell’Università di Aberystwyth e coautore dello studio.

Greaney ha affermato che le difficoltà logistiche legate al trasporto della pietra per una distanza così lunga mostrano un alto livello di coordinamento e comunicazione culturale tra queste due regioni dell’antica Gran Bretagna.

Stonehenge fu costruita circa 5.000 anni fa, con pietre che formavano diversi cerchi portate sul sito in tempi diversi. La disposizione delle pietre permette al sole di emergere attraverso una “finestra” di pietra durante il solstizio d’estate. L’antico scopo della pietra dell’altare, che giace piatta nel cuore di Stonehenge e ora si trova sotto altri massi, rimane un mistero.

“Stonehenge non è un sito di insediamento, ma un luogo di cerimonie o rituali”, ha detto Heather Sibir, capo curatore delle antichità presso l’English Heritage, che non è stata coinvolta nello studio. Ha aggiunto che i precedenti scavi archeologici non hanno rivelato prove di celebrazioni o di vita quotidiana nel sito.

Precedenti ricerche hanno mostrato legami culturali – come somiglianze negli stili della ceramica – tra l’area intorno a Stonehenge e le Isole Orcadi in Scozia. Le altre pietre di Stonehenge provenivano dal Galles occidentale.

Sebbene la Gran Bretagna sia piena di altri cerchi di pietre del Neolitico, “la cosa unica di Stonehenge è la distanza da cui sono state ottenute le pietre”, ha detto Richard Bevins dell’Università di Aberystwyth, uno dei coautori dello studio.

