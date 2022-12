I San Francisco 49ers conquistano l’NFC West con una vittoria a Seattle

SEATTLE – Per la prima volta dal 2019, i San Francisco 49ers sono campioni della NFC West Division.

E mentre Lumen Field è stato per loro una casa dell’orrore negli ultimi dieci anni, è stato anche il luogo delle recenti cerimonie cappello e camicia.

Questa volta, i Niners NFC West hanno concluso giovedì sera contro i Seattle Seahawks con una clamorosa vittoria per 21-13. Quando hanno conquistato il loro titolo di prima divisione nel 2019, lo ha fatto anche Seattle.



1 relativo

Con la vittoria di giovedì, i Niners sono migliorati fino a 10-4 in stagione e hanno ottenuto la settima vittoria consecutiva, la serie di vittorie più lunga da otto partite nel 2019. non può finire al di sotto della testa di serie numero 1. 3 nelle qualificazioni NFC.

È anche la prima volta che i San Francisco Seahawks vengono spazzati via in una sola stagione dal 2011.

Senza servizi di ricezione ampia Debo Samuele (ginocchio sinistro, caviglia), con il quarterback Brooke Purdy Giocando con una costola e un infortunio obliquo, i Niners si sono trasformati in una stella che correva indietro Christian McCaffrey Per fare la maggior parte del lavoro pesante sulla strada per il clinch di giovedì.

McCaffrey ha avuto 19 tocchi per 87 yard e un touchdown nel primo tempo, il secondo in una prima metà della sua carriera. Ha concluso con 32 tocchi per 138 scrimmage yard, la sua quinta partita con più di 100 scrimmage yard, rendendolo il secondo acquisto di mezza stagione a raggiungere quel numero, unendosi a Eric Dickerson, che ha disputato sei partite di questo tipo nel 1987 per gli Indianapolis Colts, secondo a disperazione. Ufficio sportivo.

Bardy, che è stato indicato come discutibile questa settimana ed era limitato a tre esercizi, ha concluso 17 su 26 per 217 yard con un paio di passaggi di touchdown sul tight end. Giorgio Keitel per una valutazione positiva di 117,0.