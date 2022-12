Belkin realizza la docking station per iPhone MagSafe per i possessori di desktop che desiderano una webcam migliore

Il Funzione di continuità della telecamera Era uno dei titoli Aggiornamento macOS VenturaQualsiasi Mac ora può utilizzare qualsiasi iPhone compatibile come webcam tramite un cavo Lightning o una connessione wireless. E il Quale La fotocamera dell’iPhone è un aggiornamento significativo rispetto alle webcam 720p e 1080p fornite con iMac e la maggior parte delle webcam desktop 1080p di Logitech, Microsoft e Razer (per i possessori di Mac mini e Pro senza webcam integrata).

Il problema è trovare un posto dove mettere il tuo iPhone mentre cerchi di usarlo come fotocamera. Belkin La realizzazione del supporto MagSafe Questo può agganciare rapidamente l’iPhone al bordo superiore del MacBook, ma la clip di ritenzione è troppo stretta per essere utilizzata con la maggior parte degli schermi desktop. Una nuova versione del supporto, annunciata oggi, è stata creata con una base più ampia e una sorta di cavalletto per aiutarlo a poggiare sulla maggior parte dei monitor desktop.

Annunci

Al momento della stesura di questo documento, a Supporto per iPhone Belkin (compatibile con Magsafe) per computer desktop Mac È elencato sul sito di Apple per $ 29,95, anche se un rappresentante Belkin ci ha detto che il prezzo corretto era $ 39,95. Le immagini del prodotto lo mostrano seduto su un display da studio, che include una fotocamera frontale simile a quella che Apple include nei suoi iPad, ma la qualità dell’immagine era un po’ un miscuglio.

Come accessorio MagSafe, il supporto Belkin funziona solo con un sottoinsieme di iPhone che supportano la funzione fotocamera continua. MagSafe è incluso su tutti i modelli di iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14 (Pro, mini, Max e altri), mentre Continuity Camera funziona con telefoni vecchi come l’iPhone XR 2018. Per supportare Continuity Camera, il tuo Mac deve essere in esecuzione macOS Ventura e il telefono deve eseguire iOS 16.0 o versioni successive.