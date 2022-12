I San Francisco Giants e Carlos Correa si accordano per un contratto di 13 anni da 350 milioni di dollari

L’interbase Carlos Correa e i San Francisco Giants hanno concordato un contratto di 13 anni da 350 milioni di dollari, ha riferito una fonte a conoscenza dell’accordo a ESPN.

La fonte ha affermato che l’accordo prevede una clausola di non scambio completa ma non include alcuna cancellazione. Dà ai Giants una franchigia in Corea, che ha rifiutato $ 160 milioni da Houston l’anno scorso, ha guadagnato $ 35,1 milioni nel suo anno in Minnesota e ora ottiene più soldi di sempre per un giocatore.

È il quarto contratto più grande per valore totale nella storia della MLB, secondo solo a Mike TrotaAccordo da 426,5 milioni di dollari con i Los Angeles Angels, Animali MookieUn accordo da 365 milioni di dollari con i Los Angeles Dodgers e Aronne Giudice$ 360 milioni con i New York Yankees. I 13 anni coincidono con il contratto più lungo di sempre per un free agent Bryce HarperUn contratto di 13 anni da 330 milioni di dollari con i Philadelphia Phillies.

Il percorso dei free agent per Correa, 28 anni, è stato molto meno movimentato rispetto allo scorso anno, quando è entrato nel mercato sperando in un affare da oltre 300 milioni di dollari, ma ha finito per firmare un contratto a breve termine con i Minnesota Twins che includeva un opzione-dopo la prima stagione. Quest’inverno, la Corea ha trovato un mercato che ha elargito 300 milioni di dollari Tria Turner e $ 280 milioni Xander Bogaerts Molto più di quanto voleva e finì con il secondo più grande affare dopo il contratto di nove anni da $ 360 milioni di Aaron Judge con i New York Yankees.

Nella sua unica stagione con i Twins, Correa sembrava quello di una volta, colpendo .291/.366/.467 con 22 fuoricampo e 64 RBI in 136 partite. Sebbene non abbia eguagliato il vincitore del Platinum Glove 2021, Correa è tra i migliori interbase difensivi del gioco e ha pubblicato la sua quarta stagione con cinque vittorie sopra la sostituzione.

I Giants lo hanno spinto come una superstar, poiché la combinazione del centro di Corea, della sua età e della sua produttività – regular season e postseason – li ha convinti a renderlo uno dei giocatori più pagati nel baseball. Prima della Corea, l’ultimo giocatore che i Giants hanno firmato con un contratto da $ 100 milioni è stato il lanciatore Johnny Cueto, a cui è stato assegnato un contratto di sei anni da $ 130 milioni nel dicembre 2015.

Il franchise ha predeterminato la Corea dopo che è andato agli Houston Astros con la prima scelta assoluta nella bozza del 2012. Si è arruolato nell’organizzazione Astros e ha fatto il suo debutto all’età di 20 anni nel 2015, vincendo Rookie of the Year. Alla sua seconda stagione, Correa è stato uno dei migliori giocatori di baseball e nel 2017 ha aiutato gli Astros a vincere le loro prime World Series, segnando cinque fuoricampo e guidando in 14 corse in 18 partite di post-stagione.

Gli Astros hanno raggiunto l’American League Championship nel 2018 e le World Series nel 2019, e Correa è stato un attore chiave del loro successo. Ma le rivelazioni nel novembre 2019 secondo cui Houston aveva utilizzato uno schema di furto di segnali durante la loro stagione di campionato hanno rovinato il titolo e si sono abbattute duramente su Correa, che era esplicito nella sua difesa della squadra.

La distinzione della Corea è continuata senza sosta. È stato tra i migliori giocatori della postseason 2020 e ha giocato di nuovo bene nel 2021, portando la striscia postseason a .272/.344/.505 con 18 fuoricampo e 59 RBI in 79 partite. con una probabilità breve Jeremy Peña Nonostante fosse pronto per entrare nei principali campionati, Houston è passato dalla Corea, il cui mercato di free agent non si è concretizzato dopo che un primo flirt con Detroit lo ha portato a firmare un contratto triennale da $ 105,3 milioni con i Twins, che gli ha pagato $ 35,1 . milioni nel 2022.

Al Minnesota, Correa è diventato rapidamente un leader del club e nelle ultime 120 partite ha segnato .307/.381/.496 con 21 fuoricampo. I gemelli speravano che sarebbe tornato, ma si sono resi conto che era improbabile che il suo mercato si rompesse nello stesso modo in cui è successo dopo il 2021.

Durante i suoi otto anni di carriera, Correa ha accumulato quasi 40 guerre, solo questo Mike TrotaE il Animali MookieE il Nolan ArenadoE il Paolo Goldschmidt E il Manny Machado Ne hai di più nello stesso tratto e una serie di vittorie consecutive di .279/.357/.479 con 155 fuoricampo e 553 RBI in 888 partite. La sua difesa 12.6 GAR è al quarto posto, dietro Andrillton SimmonsE il Kevin Kiermayer e arena.

Quanto tempo Correa rimane all’interbase è una domanda posta da molti dirigenti durante la sua libera agenzia. La metrica degli outs sopra la media lo ha collocato nell’ultimo 20% degli shortstop in questa stagione, mentre i linebacker medi lo hanno classificato come leggermente sopra la media. A 6 piedi e 4 e 220 libbre, Correa è tra i più grandi interbase del gioco, avendo giocato 881 partite in carriera sul campo.

Non importa dove finisca il guanto di Correa, la sua mazza determinerà se l’affare gigante sarà un successo. E a breve termine, aiuterà a determinare se Correa arriverà nuovamente alla postseason o, per la prima volta nella sua carriera, la perderà in stagioni consecutive.