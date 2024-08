I Seattle Mariners si aspettavano di licenziare Scott Servais e nominare Dan Wilson come manager: fonti

Lo straordinario crollo dei Seattle Mariners ha spinto a un cambio di leadership, con il club che dovrebbe sostituire l’allenatore Scott Servais con Dan Wilson, secondo fonti vicine ai piani dei Mariners. L’atletaL’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire giovedì.

I Mariners hanno trasformato un vantaggio di 10 partite nell’American League West in un deficit di cinque partite in classifica, mettendo a repentaglio quella che sembrava una marcia verso la postseason per una squadra ancora alla ricerca del suo primo titolo. Servais ha supervisionato una situazione frustrante: lo staff di lanciatori d’élite dei Mariners è stato continuamente surclassato da un attacco in declino che si è classificato all’ultimo posto nella lega secondo molteplici parametri.

Service, 59 anni, era alla sua nona stagione come capitano dei Mariners. Dalla sua assunzione nel 2016, ha compilato un record di 680-642 (0,514 percentuale di vittorie), anche se l’unica apparizione post-stagionale del club durante il suo mandato è arrivata nel 2022. I Mariners hanno vinto una serie di playoff, battendo i Blue Jays in una Wild card prima essere travolto dagli Astros nell’ALDS.

Sebbene il finale sia stato agrodolce, l’apparizione ai playoff pose fine a 21 anni di siccità nei playoff che all’epoca era la più lunga negli sport professionistici nordamericani. Ma i Mariners non sono riusciti a qualificarsi per i playoff nel 2023 e ora rischiano di qualificarsi nuovamente nel 2024, nonostante un inizio di stagione promettente.

Wilson, che ha sostituito Servais, rappresenta un collegamento ai giorni di gloria della squadra. Wilson ha giocato per i Mariners dal 1994 al 2005, trascorrendo la maggior parte del tempo come assistente di Randy Johnson. Wilson, 55 anni, non faceva parte dello staff tecnico di una grande lega o di un manager a nessun livello, ma era un volto familiare nella squadra attuale. Ha ricoperto il ruolo di coordinatore degli incarichi speciali del club durante l’allenamento primaverile, dove era responsabile dell’allenamento della squadra. Secondo il Seattle TimesHa sviluppato uno stretto rapporto con il quarterback titolare Cal Raleigh. Ha anche lavorato come emittente televisiva sul canale ROOT Sports della squadra.

Wilson guida una squadra che ha ottenuto 64 vittorie e 64 sconfitte, è a cinque partite dalla qualificazione per i playoff e ha perso tre partite di fila. Non è chiaro se Wilson otterrà il lavoro in modo permanente o temporaneo. In ogni caso, la mossa porrà maggiore attenzione su Jerry Dipoto, che ha assunto la carica di direttore generale nel settembre 2015. I Mariners inizieranno la loro prossima serie venerdì contro i San Francisco Giants a Seattle.

Vai più in profondità Rosenthal: l’offensiva letargica dei Mariners sta sprecando il suo cast dominante di lanciatori

(Immagine del servizio Scott: Brandon Slaughter/Getty Images)