Il ballottaggio in Georgia ha messo in luce le preoccupazioni del GOP su Trump e l’entusiasmo per DeSantis





CNN

—



La vittoria di Herschel Walker Il flusso in arrivo L’attuale senatore democratico Contro Raphael Warnock, molti repubblicani affermano che il GOP potrebbe dipendere dalle celebrità che verranno in Georgia da qui al 6 dicembre.

Molti sono combattuti sul fatto che ciò debba includere l’ex presidente Donald TrumpLo status di annunciatore del partito è stato oggetto di un rinnovato controllo tra i risultati di medio termine per i repubblicani.

Eric Erickson, un importante conduttore radiofonico conservatore con sede in Georgia che ha sostenuto la candidatura di Trump per la rielezione del 2020, ha dichiarato: “Da martedì sera, ‘Trump lo ruberà?’ Questa è la mia domanda numero 1.

Sebbene l’ex presidente abbia aiutato Walker, una leggenda del calcio della Georgia e amico di lunga data della famiglia Trump, alla corsa al Senato l’anno scorso, alla fine gli è stato consigliato di fare una campagna altrove durante le elezioni generali. Elezione, hanno detto alla Galileus Web due persone che hanno familiarità con la questione. Alcuni repubblicani sono ancora perseguitati dall’apparizione di Trump in Georgia 2021 corre I Democratici vinsero entrambi i seggi e presero il controllo del Senato. A quel tempo, l’allora presidente Trump ha disseminato i suoi discorsi elettorali con false affermazioni secondo cui la frode elettorale era dilagante in Georgia e che i funzionari repubblicani stavano lavorando contro di lui.

Gli alleati di Walker temevano che un’apparizione di Trump prima del midterm avrebbe escluso le donne indipendenti e suburbane, blocchi di voto chiave nello stato campo di battaglia. Con né Walker né Warne che hanno ricevuto più del 50% dei voti martedì, queste preoccupazioni arrivano quando Walker ora entra nel periodo di ballottaggio.

Alcuni repubblicani della Georgia affermano che la decisione di Trump di lanciare la campagna del 2024, prevista per la prossima settimana, distrarrà da ciò che dovrebbe essere più importante per ogni repubblicano in questo momento: aiutare il partito a conquistare la maggioranza al Senato. Gli assistenti di Trump hanno inviato gli inviti giovedì alla fine di un evento del 15 novembre a Mar-a-Lago, che l’ex presidente spera possa smussare lo slancio di Ron DeSantis, il popolare governatore della Florida e principale sfidante del presidente per la rielezione questa settimana.

In effetti, mentre il dibattito sull’opportunità di Trump di fare una campagna per Walker si svolge nei prossimi giorni, molti repubblicani hanno affermato che avrebbero accolto con favore l’apparizione di DeSantis.

“Penso che abbiamo bisogno di tutti i delegati repubblicani che possono entrare nello stato per abbracciare Herschel. [Virginia Gov. Glenn] Youngin o DeSantis sono più adatti ai repubblicani morbidi o agli indipendenti di periferia e dobbiamo cambiare”, ha affermato Ralph Reed, presidente della Faith and Freedom Coalition.

Reid in seguito ha notato che credeva che Trump sarebbe stato utile per aumentare l’affluenza alle urne tra gli elettori rurali della Georgia, anche se ha avvertito che “non parla per loro”. [Walker] propaganda.”

“Li lascio lavorare”, ha detto.

Il manager della campagna Walker Scott Paradise non ha restituito una richiesta di commento.

Una persona vicina alla campagna di Walker ha detto che DeSantis è “una grande attrazione se lo prendiamo”, sottolineando che il governatore della Florida non sta facendo una campagna per il governatore della Georgia Brian Kemp. , Arizona, Nevada e Pennsylvania. Kemp ha vinto la sua candidatura per la rielezione martedì, sconfiggendo il democratico Stacey Abrams per un secondo mandato. E il governatore della Georgia ha detto agli alleati che vuole aiutare Walker in ogni modo possibile, incluso colpire la campagna elettorale per lui, ha detto una persona informata su quelle conversazioni.

“DeSantis aiuterà. Young aiuterà. Kemp aiuterà. Penso che quelli siano i più grandi progetti della Georgia”, ha detto Erickson.

Un repubblicano che ha familiarità con l’attività politica di DeSantis ha affermato che l’interesse di DeSantis nella campagna per Walker per il Senato in Arizona e Nevada “dipende da ciò che accade nelle altre due razze”. Le due gare sono troppo vicine per essere convocate, ma se i repubblicani vincono una delle due gare, il controllo della camera alta andrà alla Georgia.

“A quel punto diventerà il centro dell’universo politico”, ha detto la persona.

Un portavoce di DeSantis non ha risposto a una richiesta di commento sui suoi piani di viaggio futuri. Sebbene DeSantis abbia sostenuto i repubblicani negli stati difficili del campo di battaglia e fatto una campagna per candidati controversi come Gary Lake dell’Arizona e Doug Mastriano della Pennsylvania, non ha fatto alcuno sforzo durante il midterm per aiutare Walker tra i titoli dell’ex vincitore del Trofeo Heisman e problemi personali.

DeSantis – la residenza esecutiva di Tallahassee, a circa 20 miglia dal confine tra Florida e Georgia – ha perso un paio di ballottaggi al Senato a favore dei repubblicani nei combattimenti del GOP nello stato di Beach due anni fa.

Ma una raccolta fondi repubblicana vicina a DeSantis ha detto che avrebbe attraversato il confine se avesse creduto di poter aiutare il governatore della Florida Walker. “È un presidente repubblicano e vuole che i repubblicani prendano il Senato”, ha detto la raccolta fondi.

Ma se DeSantis fosse apparso in Georgia, gli alleati di Trump hanno affermato che sarebbe stato esponenzialmente più difficile convincere l’ex presidente a rimanere fuori dallo stato. Con frustrazione di coloro che vogliono un ambiente privo di distrazioni per Walker, Trump ha continuato a insultare DeSantis negli ultimi giorni, riferendosi al governatore della Florida come a un “governatore repubblicano medio” in una dichiarazione giovedì. “Lealtà e classe” per aver rifiutato di rifiutare la propria offerta alla Casa Bianca.

Una persona vicina a Trump ha detto che quegli attacchi si intensificheranno se il repubblicano della Florida andrà a fare una campagna per Walker.

“Immaginare [Trump] Vedendo Ron fare una campagna per Herschel, “Per favore, stai lontano”. Diventerà balistico”, ha detto questa persona.

Un aiutante di Trump, parlando in condizione di anonimato per discutere le discussioni interne, ha affermato che un’idea era che l’ex presidente sostenesse finanziariamente Walker con un generoso assegno. MAGA Inc. di Trump Il super PAC ha donato 16,4 milioni di dollari ai candidati nelle ultime settimane del ciclo del 2022 e alla fine di settembre era seduto su oltre 100 milioni di dollari nei suoi gruppi di raccolta fondi, secondo i dati delle elezioni federali.

“Sta guardando a come salvare questo momento, e uno dei modi per farlo è aiutare Walker a vincere”, ha detto il consigliere di Trump, riferendosi allo scarso risultato di martedì per i repubblicani e alla schiacciante sconfitta di Mehmed Oz in Pennsylvania. Trump lo aveva appoggiato alle primarie del Senato repubblicano.

“Ma non credo che possa annunciare una campagna per la presidenza e fare una campagna per Walker”, ha aggiunto la persona, aggiungendo che l’assenza di Trump in Georgia come favorito per la nomina presidenziale del GOP 2024 è una responsabilità per coloro a cui è vulnerabile . Repubblicani: messaggio tossico da inviare all’inizio di una campagna presidenziale.

Michael Caputo, un aiutante della campagna Trump del 2016 vicino all’ex presidente, ha detto che Trump dovrebbe fare il possibile per raccogliere fondi per Walker perché l’annuncio presidenziale causerebbe un aumento dei contributi democratici a Warnock.

“Devi compensare questo da parte di Walker. Dal mio punto di vista, la cosa migliore che Trump potrebbe fare è donare e raccogliere un sacco di soldi per Herschel, perché può”, ha detto Caputo.

Da quando è diventato chiaro che la corsa al Senato della Georgia sarebbe passata al ballottaggio, la squadra politica di Trump ha discusso il modo migliore per aiutare Walker, secondo due fonti che hanno familiarità con la questione, le quali hanno affermato che nulla è stato deciso in modo definitivo.

“Il presidente Trump è 220-16 nelle gare convocate e, con il sostegno del presidente Trump, Herschel Walker è ben posizionato per vincere dopo aver forzato un ballottaggio”, ha detto il portavoce di Trump Taylor Budovich in una dichiarazione alla CNN. .

Gran parte della sensibilità che circonda la visita di Trump in Georgia deriva dalle sue apparizioni in campagna per l’ex GOP Sens. David Perdue e Kelly Loeffler due anni fa, quando entrambi i repubblicani stavano combattendo per la sopravvivenza nei loro concorsi di ballottaggio.

Prima di quei ballottaggi del 2021, Trump ha strappato i funzionari repubblicani in tutto lo stato per essersi rifiutati di sfidare i risultati delle elezioni del 2020 in Georgia, affermando falsamente di aver vinto lo stato e promettendo di tornare quando Kemp si presenterà per la rielezione per fare una campagna contro l’incumbent del GOP. , cosa che Trump ha poi ottenuto reclutando Perdue per sfidare Kemp alle primarie.

I repubblicani a Washington all’epoca guardavano la manifestazione con orrore, profondamente preoccupati che l’intensa attenzione di Trump sulla frode elettorale e i vari attacchi ai funzionari repubblicani in tutto lo stato avrebbero smorzato l’affluenza alle urne tra i suoi principali sostenitori il giorno successivo. Alla fine, Loeffler e Perdue hanno entrambi perso il ballottaggio, mettendo Warnock e Jon Ossoff al Senato e dando ai Democratici una maggioranza ristretta.

L’episodio è tornato a perseguitare Trump nel suo Senato in Georgia, poiché i repubblicani affrontano uno scenario simile nel 2021 se il senatore democratico Mark Kelly vince di nuovo in Arizona e il repubblicano Adam Laxalt sconfigge la senatrice in carica del Nevada Catherine Cortez Masto. . Al conteggio dei voti di venerdì mattina, Laxalt detiene attualmente un vantaggio sottilissimo, mentre Kelly è in testa alla sua controparte repubblicana di oltre 100.000 voti. I repubblicani, incuranti del fatto che consegnerà un messaggio che indebolisce l’affluenza alle urne, sono principalmente preoccupati che questa volta Trump trascinerà Walker in uno stato rosso intenso che una volta era viola. Gli elettori vogliono che Walker vinca.

“Herschel Kemp dovrebbe fare bene tra gli elettori e gli indipendenti nei sobborghi”, ha detto Reid. “Circa il 5% degli elettori che hanno scelto Kemp non ha scelto Herschel e dovrebbe ottenere circa 1 su 4”.