Crypto: quali sono le prospettive del crollo di FTX che porta al “momento Lehman”?

Il incredibile tracollo Dall’exchange FTX, uno dei più grandi e noti attori del mercato degli asset digitali, desta preoccupazione Tra le persone che possiedono criptovalute come investitori competono per la copertura.

Ci sono ancora molte domande senza risposta. Ma due grandi tipi incombono: fino a che punto si diffonderà il danno? L’industria delle criptovalute sconfitto può tornare?

Gli addetti ai lavori del settore discutono se chiamare l’implosione di FTX, che Venerdì ho dichiarato fallimento, “Il momento di Lehman”, riferendosi al crollo della banca d’affari del 2008 che ha provocato onde d’urto in tutto il mondo. Molti pensano che sia un confronto appropriato.

Ciò che è chiaro è che le ricadute della crisi FTX stanno iniettando una significativa volatilità nell’ecosistema crittografico. Questo incidente ha distrutto la fiducia e incoraggiato gli organizzatori, che ora sono in allerta.

“Questa era una delle entità più affidabili nello spazio crittografico, quindi ci vorrà del tempo per riprendersi”, ha affermato Jay Goog, co-fondatore della startup blockchain californiana Sei Labs.

“Tempesta di merda.” “pazzo.” “Disordine.”

Questi sono i termini che gli investitori di criptovaluta e gli esperti hanno usato per descrivere FTX fallitoLanciato nel 2019, Sam Bankman-Fried è un uomo di 30 anni che una volta è stato salutato come il moderno JP Morgan.

La compagnia era del valore di 32 miliardi di dollari Nel suo recente round di finanziamento, ha reclutato importanti sostenitori tra cui SoftBank, Tiger Global e Temasek di Singapore, oltre a celebrità come Tom Brady, Gisele Bündchen e Naomi Osaka. Il suo nome è sulla scena Dove giocano i Miami Heat.

Questa settimana, l’investitore Sequoia Capital Egli ha detto Ha impostato il valore della sua partecipazione in FTX a $ 0. Lo scambio – che si diceva fosse corto tra $ 8 miliardi e $ 10 miliardi – non è stato in grado di soddisfare le richieste di prelievo dei clienti. Bankman-Fried si è dimesso venerdì e FTX ha presentato istanza di protezione dal fallimento negli Stati Uniti dopo che un piano di salvataggio della rivale Binance è fallito.

“Sono rimasti tutti un po’ scioccati”, ha affermato Chan Jun Fook, co-fondatore di Moonvault Partners, una società di investimento in criptovalute con sede a Hong Kong. “Molte persone si fidano di FTX come gold standard.”

Confronta il crollo di FTX con Enron, lo scandalo di frode aziendale del 2001 che ha portato all’improvviso fallimento della compagnia energetica statunitense.

La situazione è ancora in rapido sviluppo. Ma una preoccupazione è come potrebbe diffondersi nell’intero settore delle criptovalute, che era Vale più di $ 1 trilione ad agosto.

Durante l’estate, poiché le risorse digitali sono diminuite In Value, Pinkman Fried Chiedere circa 1 miliardo di dollari Per salvare le aziende e sostenere le risorse per cercare di mantenere a galla l’intero settore. Ora, sono rimasti solo pochi Cavalieri Bianchi per salvare FTX e altri in pericolo.

“Il numero di entità con bilanci solidi che sono in grado di salvare quelle con un capitale basso e un’elevata leva finanziaria si sta riducendo all’interno dell’ecosistema delle criptovalute”, hanno affermato gli strateghi di JPMorgan in una nota ai clienti questa settimana.

La scomparsa di FTX potrebbe portare a ulteriori perdite. È difficile dire chi è esposto a questo punto, anche se ci sono chiari effetti a catena.

I prezzi di Bitcoin ed Ether, le due criptovalute più detenute, sono diminuiti di oltre il 20% nell’ultima settimana. Anche il prezzo della criptovaluta Solana è stato colpito grazie ai rapporti secondo cui la società di trading Bankman-Fried Alameda Research ha grandi partecipazioni. La stablecoin Tether, che dovrebbe essere un luogo sicuro per depositare contanti, di recente distruggere Collegamento uno a uno al dollaro USA. La piattaforma di prestito di criptovaluta BlockFi ha detto giovedì che lo era Sospendere temporaneamente i prelievi dei clienti.

Anche gli investitori convenzionali sono stati colpiti, anche se rassicurano i clienti che possono gestire le ricadute. Regime pensionistico degli insegnanti dell’Ontario Egli ha detto Che, nonostante l’incertezza, le perdite associate al suo investimento di 95 milioni di dollari avrebbero un “impatto limitato”, dato che la partecipazione rappresenta meno dello 0,05% del totale delle attività.

Changpeng Zhao, CEO di Binance, cinguettare Stava comunicando con il presidente di El Salvador, Neb Bukele Bitcoin è tutto sparito. Zhao di Bukele cita: “Non abbiamo Bitcoin in FTX e non abbiamo avuto affari con loro”. “Grazie Dio!”

Gli analisti notano che gran parte dell’attività rischiosa è già stata rimossa dal sistema dopo alcuni mesi turbolenti.

Ma mentre gli investitori in preda al panico ritirano fondi dalle criptovalute, potrebbe arrivare più dolore. JP Morgan Crede che Bitcoin potrebbe scendere a $ 13.000, in calo di quasi il 22% da dove si trova ora. Fock ha affermato che la valuta digitale potrebbe scendere al di sotto di $ 10.000, un minimo che non è sceso dal 2020.

In questo clima, il “cripto inverno” è destinato a peggiorare, soprattutto perché le preoccupazioni per il più ampio contesto economico continuano a erodere l’appetito per gli asset rischiosi.

“A breve termine, questo sarà davvero negativo per l’industria delle criptovalute”, ha affermato Jog di Sei Labs. Ma non pensa che “finirà le cose” del tutto e spera di aumentare l’interesse per la sua attività, che si concentra sulla costruzione di scambi crittografici più trasparenti e decentralizzati.

Fock ha detto che si aspetta che il crollo di FTX allontani gli investitori istituzionali dallo spazio crittografico proprio mentre si stavano preparando per questo. Mentre alcune persone continueranno a lavorare su progetti interessanti, potrebbero volerci anni per riguadagnare fiducia nelle promesse del settore.

Incoraggerà sicuramente le autorità di regolamentazione a stringere le viti, aumentando i costi per le società di crittografia che sopravvivono all’epurazione che si è svolta.

“Rinforza l’idea che qualsiasi tipo di istituto finanziario necessita di una regolamentazione ampia”, ha affermato James Malcolm, responsabile della strategia sui cambi e della ricerca sulle criptovalute di UBS. “Forse entro il 2024 il mondo intero apparirà più compatto e a tenuta stagna”.

Mentre lo spazio crittografico è regolamentato, gli investitori “hanno bisogno di una migliore protezione”, ha detto giovedì alla CNBC il presidente della Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti Gary Gensler. Il Wall Street Journal ha riferito che la Securities and Exchange Commission e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti Indagine FTX. (Il Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare.)

Venerdì, in una conferenza in Indonesia, Zhao di Binance ha affermato che la crisi finanziaria del 2008 “potrebbe essere un’analogia accurata” di ciò che sta accadendo.

“Sono passati alcuni anni fa”, ha detto. “I regolatori esamineranno giustamente questo settore molto più duramente, il che probabilmente è una buona cosa, ad essere onesti”.

Alison Morrow ha contribuito al rapporto.