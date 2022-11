L’amato attore di Batman Kevin Conroy muore a 66 anni dopo aver combattuto contro il cancro

L’attore di Batman Kevin Conroy è morto a 66 anni dopo una “breve battaglia contro il cancro”, hanno confermato i suoi rappresentanti venerdì. È famoso per aver doppiato il famoso supereroe nella capitale Batman: la serie animata e il videogiochi Arkham.

Dopo aver iniziato la sua carriera sul palco (interpretando Amleto nel 1984) ed essere apparso in programmi TV come Dynasty e Another World e Cheers, Conroy è stato scelto per un ruolo decisivo come Batman, la serie animata iniziata nel 1992.

“Il cuore caldo di Kevin, le risate profonde e gioiose e il puro amore per la vita saranno con me per sempre”, ha dichiarato Andrea Romano, il regista che ha interpretato Conroy.

Ha anche interpretato il supereroe negli spettacoli DC Batman Beyond, Justice League e Justice League Unlimited, oltre a diversi film d’animazione, come l’incredibile Mask of the Phantasm. Ha filmato una versione dal vivo del personaggio in Arrowverse’s 2019 Crisi sulle Terre Infinite Evento crossover.

All’inizio di quest’anno, Conroy ha scritto a storia profondamente personale a Antologia comica DC Pride 2022 Su come dichiararsi gay lo abbia aiutato a trovare la sua voce Bruce Waynela cui crociata contro il crimine è stata guidata dal dolore di aver assistito all’omicidio dei suoi genitori.

Ha scritto nella storia: “Sembrava ruggire da trent’anni di frustrazione, confusione, negazione, amore e nostalgia … bramando cosa? Un’ancora, un porto, un senso di sicurezza, un senso di identità”. Trova Batman. “Sì, posso parlare. Questo è il terreno che conosco così bene. Ho sentito Batman salire dalle profondità.”

Il collega attore Mark Hamill, che ha interpretato il Joker nella serie animata degli anni ’90 e in Arkham Games, ha dichiarato in un tweet: Gli piaceva Conroy “Io amo un fratello”. Ha anche rilasciato una dichiarazione lodandolo come un “attore brillante”.

“Per generazioni, Batman è stato il massimo”, ha detto in una dichiarazione. “Era uno di quegli scenari perfetti in cui avevano esattamente il ragazzo giusto per esattamente la parte giusta, e il mondo era migliore per lui”. “per lui Ritmi, precisione, toni e consegna Tutto ciò mi ha anche aiutato a determinare la mia performance. Era il partner perfetto: è stata un’esperienza creativa completa. Non potrei farlo senza di lui. Sarà sempre il mio Batman”.

Conroy era anche un membro regolare del circuito congressuale, Saluto calorosamente i tifosi. Diane Pershing, che ha interpretato Poison Ivy nella serie animata, Notato in un post di Facebook “Mancherà molto non solo al cast dello show, ma anche alla sua legione di fan in tutto il mondo”.

Paul Dini, uno dei produttori della serie animata, ha reso omaggio al compianto attore con Immagine ufficiale del Tweet Per Batman che domina lo skyline di Gotham City.

“Kevin ha puntato i riflettori con lui ovunque”, ha detto Denny in una nota. “Se alla cabina di registrazione dando il massimo, o Nutrire i primi soccorritori durante l’11 settembreO assicurandoti che ogni fan che stavi aspettando abbia avuto un momento con Batman. Un eroe in tutti i sensi. Insostituibile. eterno.”