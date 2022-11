Il caos di Ticketmaster Taylor Swift scatena l’udienza antitrust del Senato degli Stati Uniti | Taylor Swift

Il Comitato Antitrust del Senato degli Stati Uniti procederà con un’udienza sulla mancanza di concorrenza nell’industria dei biglietti del paese dopo i problemi di Ticketmaster della scorsa settimana nella gestione di una vendita. Taylor Swift Biglietti.

La società madre di Ticketmaster, Live Nation, ha attribuito i problemi di prevendita con il tour Swift’s Eras – il primo tour americano della pop star in cinque anni – alla “domanda senza precedenti” e al tentativo di bloccare i bot gestiti dai cacciatori di biglietti.

Dopo che i fan registrati con problemi tecnici hanno lottato per ore per ottenere i biglietti in prevendita, i biglietti sono stati pubblicati rapidamente. Indicato per la rivendita fino a $ 22.700 (£ 19.100, AU $ 33.500), Ticketmaster ha annullato le vendite al pubblico. In seguito ha affermato che la richiesta di biglietti Swift “Può riempire 900 stadi“.

Swift ha detto che “fa male” Guardare i fan lottare per assicurarsi i biglietti e avere la tranquillità che Ticketmaster possa soddisfare la domanda.

Il caos ha attirato l’attenzione dei politici statunitensi, molti dei quali hanno espresso preoccupazione per l’estensione del dominio di Ticketmaster dopo la sua fusione con la società di intrattenimento Live Nation nel 2010.

Il procuratore generale del Tennessee Jonathan Scrimetti afferma che avvierà un’indagine sulla protezione dei consumatori nell’azienda dopo che il suo ufficio è stato bombardato. Reclami dei fan di Swift.

Anche la deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha criticato la fusione. “Un promemoria quotidiano che Ticketmaster è un monopolio, la loro fusione con Live Nation non dovrebbe mai essere approvata e dovrebbero essere frenati”, cinguettio. “distruggili”.

Martedì, la senatrice Amy Klobuchar, che presiederà la commissione, e il senatore Mike Lee, il massimo repubblicano della commissione, hanno annunciato che l’udienza del Senato sarebbe andata avanti. Non hanno ancora fornito una data o un elenco di testimoni.

“Le commissioni elevate, i tempi di inattività del sito e le cancellazioni sperimentate dai clienti mostrano come la posizione dominante di Ticketmaster nel mercato significhi che la società non è sotto pressione per innovare e migliorare continuamente”, ha affermato Klobuchar. “Teneremo un’audizione su come il consolidamento nel settore dell’intrattenimento dal vivo e nel settore dei biglietti sta danneggiando allo stesso modo i clienti e gli artisti”.

Ticketmaster ha negato qualsiasi pratica anticoncorrenziale e ha affermato di essere ancora soggetta a un decreto di consenso con il Dipartimento di giustizia dopo la fusione del 2010, aggiungendo che “non c’erano prove di violazioni sistemiche del decreto di consenso”.

“Ticketmaster detiene una quota significativa del mercato dei servizi di biglietteria di base a causa del notevole divario esistente tra la qualità del sistema Ticketmaster e il successivo miglior sistema di biglietteria di base”, ha affermato la società.

Klobuchar è stato uno dei tre legislatori che hanno sostenuto in una lettera lunedì che Ticketmaster e Live Nation dovrebbero essere smantellati dal Dipartimento di Giustizia se viene rilevata una cattiva condotta in un’indagine in corso.

Il dipartimento ha dimostrato negli ultimi anni di essere più disposto a intentare cause antitrust contro i colossi – inclusa la causa in corso del dicembre 2020 contro Google – e a combattere le fusioni.

Reuters ha contribuito a questo rapporto