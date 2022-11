Tutti dovrebbero “ridurre il numero di auto che mettiamo nello spazio” (video)

Mercoledì Stephen Colbert si è nuovamente invischiato un po’ con l’assediato CEO di Twitter Elon Musk, con grande dispiacere dell’uomo più ricco del mondo per aver perso 170 miliardi di dollari nell’anno solare 2022.

Durante la revisione dei titoli del giorno nel segmento “Late Show”, Colbert si è rivolto a Musk, dicendo: “Dopo una serie di battute d’arresto molto pubbliche, la perdita della fortuna di Elon Musk per il 2022 ha superato i 100 miliardi di dollari”.

Il pubblico dello studio dal vivo ha applaudito prima che Colbert gli offrisse conforto e consigli.

“Ascolta, Elon: so che stringere la cinghia non è divertente, ma non sei solo in questi tempi economici difficili! Sì? Dobbiamo tutti ridurre il numero di ciò che stiamo immettendo nello spazio.”

muschio È ancora l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio netto di $ 169,8 miliardi, Secondo Bloomberg e l’indice dei miliardari. Ma il CEO, 51 anni, ha perso 169,8 miliardi di dollari nell’ultimo anno solare dopo aver portato a casa 8,6 miliardi di dollari lunedì. Per il 2022, è in calo di $ 100,5 miliardi dopo aver raggiunto un record personale di $ 340 miliardi, che è leggermente in aumento rispetto allo scorso anno, come riportato da Bloomberg.

Twitter non è l’unica azienda che ha causato discordia.

Le azioni Tesla di Musk, che costituiscono la maggior parte della sua ricchezza, sono scambiate al livello più basso da novembre 2020, grazie a una serie di sfide che il produttore di auto elettriche deve affrontare. Questi includono problemi della catena di approvvigionamento e aumento dei costi dei materiali, problemi relativi a COVID in Cina e un richiamo del fanale posteriore che ha interessato più di 300.000 veicoli. Di conseguenza, le azioni Tesla sono diminuite del 57,52% nell’ultimo anno. Dopo essere sceso del 6,8% nelle negoziazioni di New York lunedì, il TSLA è rimbalzato leggermente martedì per chiudere in rialzo dell’1,22% a 169,91.

Colbert ha anche preso in giro Musk all’inizio di questa settimana per aver fatto marcia indietro sugli inserzionisti di Twitter, scherzando sul fatto che lo SpaceX di Musk, per fortuna, è ancora fedele alla loro “grande campagna pubblicitaria su Twitter”.

“Sì, Elon SpaceX salverà il Twitter di Elon. È un giro da pazzi! “, ha detto Colbert, prima di saltare nella canzone “Circle of Life”, che ha ispirato la società di pannelli solari di Elon, Elon, a salvare il Twitter di Elon.

