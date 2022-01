Il CDC americano esorta gli americani a indossare la maschera protettiva possibile

WASHINGTON, 14 gennaio (Reuters) – I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno rivisto venerdì. La sua guida Si consiglia agli americani che indossano maschere per proteggersi da COVID-19 di indossare “la maschera più protettiva possibile” quando raccomandano i respiratori N95 per l’uso a livello nazionale.

Il CDC, i critici dell’agenzia, hanno chiarito sul suo sito Web che stava fornendo cambiamenti e una guida confusa nel mezzo dell’epidemia, “che le persone potevano scegliere respiratori come N95 e KN95, inclusa l’eliminazione delle preoccupazioni sulla carenza di forniture per gli N95 .”

Il CDC ha aggiunto che gli americani “dovrebbero indossare la maschera protettiva che puoi, si adatta bene e continuerai a indossarla”.

Gli Stati Uniti guidano il mondo nei decessi COVID-19 – circa 850.000 – combattendo la marea crescente di casi che coinvolgono la variante del virus corona Omicron a rapida diffusione. Il rifiuto di alcuni americani di vaccinarsi complica le cose.

Il presidente Joe Biden ha annunciato giovedì che il governo federale prevede di fornire gratuitamente “maschere di alta qualità” agli americani. In un altro punto, venerdì la Casa Bianca ha dichiarato che il governo avrebbe iniziato a inviare 500 milioni di test Covid-19 gratuitamente agli americani entro la fine del mese.

Il CDC ha affermato che vorrebbe incoraggiare gli americani a indossare maschere piuttosto che spingerli a indossare la protezione del viso della massima qualità, ma ha anche affermato apertamente che i respiratori forniscono il miglior livello di protezione. Ha affermato che “i prodotti in tessuto a trama larga forniscono una protezione minima”.

“La maschera è un importante strumento di salute pubblica per prevenire la diffusione del COVID-19 ed è importante ricordare che nessuna maschera è meglio di nessuna maschera”, ha aggiunto il CDC.

Le raccomandazioni riviste, dall’inizio dell’epidemia, “riflettono la scienza dell’occultamento, compreso ciò che abbiamo imparato negli ultimi due anni”, ha affermato il CDC.

Tra l’aumento delle cause legali, sempre più americani hanno recentemente optato per una protezione di qualità superiore.

Ci sono circa 1.800 decessi COVID-19 al giorno negli Stati Uniti e 780.000 nuove infezioni – le più alte al mondo – oltre al numero record di pazienti ospedalizzati.

Secondo un’analisi Reuters, la rivolta legata a Omigron sembra rallentare nelle prime aree colpite, compresi gli stati nord-orientali e meridionali. Negli stati occidentali, il numero di nuovi casi è aumentato dell’89% nell’ultima settimana rispetto alla settimana precedente.

Il CDC ha annunciato lo scorso maggio che le persone completamente vaccinate potrebbero rimuovere le maschere poiché i casi di COVID-19 continuano a diminuire. Ma a luglio, il CDC ha affermato che coloro che sono stati completamente vaccinati nelle aree a rapida diffusione di Kovit-19 dovrebbero indossare maschere nei luoghi pubblici al chiuso. Il CDC ha riferito che il 99,5% dei distretti degli Stati Uniti era coperto dalla raccomandazione della maschera questa settimana.

Anthony Fossie, consigliere medico capo di Biden, ha detto a Reuters che alcuni produttori statunitensi di N95 hanno registrato vendite dell’N95, seguendo la raccomandazione della CNN che gli americani “ottengano la maschera della massima qualità che si possa tollerare e procurarsela da soli”.

Ben coperto, resisterà a molte condizioni avverse.

Nella contea di Los Angeles, la città più popolosa del paese, lunedì alcuni datori di lavoro hanno rilasciato mascherine di “qualità medica” – mascherine chirurgiche, KF94, KN95 o N95 – ai lavoratori ad alto rischio di infezione da COVID-19 durante il lavoro.

Le maschere sono costantemente polarizzate. Biden, un democratico, ha esortato le persone a indossare nuovamente le maschere questa settimana e un terzo degli americani afferma di non farlo. Molti stati filo-repubblicani non hanno requisiti di maschera. Alcuni stati governati democraticamente, come la California, hanno riattivato l’Inner Mask Ordinance.

Giocatore Childs, amministratore di Premier Inc. (PINC.O), Una società di acquisto di gruppo per ospedali, con il supporto del senatore statunitense Bernie Sanders, ha espresso preoccupazione per la legge che invia tre mascherine N95 a ogni persona nel paese. I bambini hanno affermato che tali programmi “potrebbero interrompere la catena di approvvigionamento sanitario”.

Poco dopo essere entrato in carica nel gennaio 2020, Biden ha imposto requisiti di mascheramento su aeroplani, treni e trasporti pubblici, aeroporti e altri snodi di transito, azioni che il suo predecessore Donald Trump si è rifiutato di intraprendere. Biden il mese scorso ha esteso i requisiti della Transit Mask fino al 18 marzo. Il CDC ha affermato venerdì che le maschere N95 possono essere utilizzate in aree come “quando è necessaria o desiderata maggiore protezione” nel traffico.

Rapporto David Shepherdson a Washington; il rapporto aggiuntivo di Lisa Bertlin a Los Angeles; Montaggio di Dunham, David Gregorio e Matthew Lewis

