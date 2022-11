Il CEO di Binance critica il comportamento irregolare di Sam Bankman-Fried

Il co-fondatore e CEO di Binance Changpeng Zhao ha rilasciato diverse interviste discutendo le prospettive per le criptovalute dopo due tumultuose settimane sul mercato. NurPhoto / Collaboratore / Getty Images

Il CEO del più grande exchange di criptovalute online, Binance, ha criticato l'ex CEO dell'exchange FTX in bancarotta e preso di mira l'economista Nouriel Roubini. Apparso giovedì al vertice del Medio Oriente e dell'Africa del Milken Institute, Changpeng Zhao, noto come "CZ", è stato invitato a rispondere a un tweet di Sam Bankman-Fried in cui si riferiva a un "partner rivale", in gran parte ritenuto essere CZ , capo dell'exchange rivale Binance. .

"Quando ha twittato sul suo sparring partner, la sua casa in fiamme e tutto questo, ha perso la concentrazione. Non sapevo che questo problema esistesse in FTX molto prima che vendessimo questi token FTT ", ha detto Dan Murphy di CNBC. "Il giorno in cui l'ha twittato, avrebbe dovuto lavorare su altre cose. Non avrebbe dovuto scrivere tweet". Zhao ha anche aggiunto dettagli sulla decisione di Binance Annullare l'affare per salvare l'exchange rivale FTX il 9 novembre. "Per essere assolutamente chiari [Bankman-Fried] Vieni da me. Quando è venuto da me sapevo che era disperato. Quindi è possibile che un gruppo di persone abbia accettato l'accordo prima di noi", ha detto giovedì Zhao. "Non ci è voluto molto per scoprire che c'erano problemi più grandi [at FTX] di quanto avremmo potuto immaginare". Quando gli è stato chiesto se pensava che l'ex CEO di FTX fosse un criminale, Zhao ha detto che avrebbe lasciato il giudizio ad altre persone, ma ha detto: "[knew] C'erano bugie e appropriazione indebita del denaro della gente", che ha descritto come "frode". CNBC ha contattato FTX e Bankman-Fried per rispondere ai commenti ma non ha ancora ricevuto risposta.