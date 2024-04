La Federal Aviation Administration sta indagando sulle affermazioni di un informatore della Boeing sui difetti del 787 Dreamliner

Lewis ha affermato che la Boeing ha condotto test approfonditi sul Dreamliner e “ha stabilito che questo non era un problema immediato per la sicurezza del volo”.

“I nostri ingegneri stanno completando analisi complesse per determinare se vi è preoccupazione per l'affaticamento della flotta a lungo termine in qualsiasi area dell'aereo”, ha affermato Lewis. “Questo non diventerà un problema per la flotta in servizio per molti anni a venire, se non mai, e non stiamo mettendo fretta al team in modo da poter garantire che l’analisi sia completa”.

In una dichiarazione successiva, Boeing ha affermato di essere “molto fiduciosa nel 787 Dreamliner”, aggiungendo che “queste affermazioni sull'integrità strutturale del 787 sono imprecise e non rappresentano il lavoro completo che Boeing ha svolto per garantire la qualità a lungo termine”. “Sicurezza aerea.”

Le accuse di Salehpour aggiungono un altro elemento all'intenso esame che Boeing ha dovuto affrontare da quando il pannello della porta di un 737 MAX è esploso durante un volo dell'Alaska Airlines all'inizio di gennaio, sollevando interrogativi sulle pratiche di produzione della compagnia. Da allora, il produttore dell'aereo ha annunciato un'importante revisione della sua leadership e il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'indagine penale.

È previsto che le preoccupazioni del signor Salehpour vengano trasmesse a Capitol Hill. Il senatore Richard Blumenthal, democratico del Connecticut e presidente della sottocommissione investigativa della commissione per la sicurezza interna e gli affari governativi del Senato, prevede di tenere un'udienza con il signor Salehpour il 17 aprile. Il signor Blumenthal ha detto che voleva che il pubblico ascoltasse direttamente l'ingegnere.