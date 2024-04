La superstar della WWE Damian Priest firma con Paradigm (esclusivo)

Dopo la sua vittoria a WrestleMania 40, la superstar della WWE Damian Priest ha firmato con Paradigm per rappresentare in tutte le aree. diversificato Ho imparato esclusivamente.

Paradigm costruirà la sua attività attraverso libri, recitazione, marketing, non-script e altro ancora. Priest, nato Luis Berrios (Martinez), ha recentemente vinto il WWE World Heavyweight Championship durante la Night 2 di WrestleMania 40 incassando il suo contratto Money in the Bank contro Drew McIntyre, che aveva appena vinto il campionato contro Seth Rollins.

Il sacerdote è nato a New York ma è cresciuto a Vega Baja, Porto Rico fino all'età di undici anni. Lì ha sviluppato il suo interesse per il wrestling professionale e le arti marziali. Ha iniziato la sua carriera nel circuito indipendente, includendo Sting in Ring of Honor.

È entrato a far parte di NXT, il marchio di sviluppo della WWE, nel 2018 con il nome di Damian Priest. Durante la sua permanenza lì, ha vinto il campionato nordamericano NXT prima di passare al roster principale della WWE nel 2021.

Ha fatto il suo debutto alla Royal Rumble del 2021 e ha vinto un tag team match con il musicista di fama mondiale Bad Bunny a WrestleMania 37 più tardi quello stesso anno. Nello stesso anno sconfisse Sheamus vincendo il campionato degli Stati Uniti a SummerSlam.

Nel 2022, Priest è entrato a far parte di Doomsday, una scuderia malvagia inizialmente fondata da Adam “Edge” Copeland. Priest è ora il leader del gruppo, che comprende anche la campionessa mondiale femminile WWE Rhea Ripley, nonché Finn Balor, Dominik Mysterio e JD McDonagh. Lui e Balor sono stati finora due volte campioni indiscussi di tag team.

Priest ha poi combattuto Bad Bunny al WWE Backlash nel 2023, che ha avuto luogo a San Juan, Porto Rico. La partita ha ricevuto ampi consensi ed è stato l'evento con il maggior incasso di tutti i tempi della WWE a Porto Rico. Non molto tempo dopo, Priest vinse il ladder match Money in the Bank del 2023 e successivamente si incoronò Señor Money in the Bank, portandolo al campionato attuale.