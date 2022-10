Il CEO di Tesla Elon Musk afferma che la recessione potrebbe durare fino alla primavera del 2024 – Bitcoin News Economics

Elon Musk, CEO di Tesla e Spacex, prevede che la recessione globale continuerà fino alla primavera del 2024. Musk ha aggiunto che le sue due società sono in una buona posizione, ma molte altre no. “Le recessioni hanno un lato positivo per quelle aziende che non dovrebbero essere in giro”, ha affermato il capo di Tesla.

Elon Musk parla della recessione globale

Il CEO di Tesla Elon Musk ha condiviso i suoi pensieri sulla recessione globale in un thread su Twitter venerdì. L’argomento è stato avviato dal co-creatore di Dogecoin Billy Marcus che ha twittato: “I numeri del coronavirus sono in realtà piuttosto bassi. Penso che tutto ciò di cui dobbiamo preoccuparci in questo momento è un’imminente recessione globale e un’apocalisse nucleare”. “Sarebbe sicuramente bello passare un anno senza un evento globale orribile”, ha commentato Musk.

Un altro utente di Twitter ha condiviso e Musk ha chiesto: “Quanto pensi che durerà la recessione?” Il boss di Tesla ha risposto: “Solo un’ipotesi, ma forse fino alla primavera del 24”.

Lo stesso utente di Twitter ha continuato con la domanda: “Quanto pensi che andrà peggio? Come un po’ peggio o un sacco di peggio?” Musk ha risposto:

Varia molto. Tesla e Spacex sono in buone posizioni, ma molte altre aziende no. Le recessioni hanno un lato positivo in quelle aziende che non dovrebbero esistere.

Durante la chiamata sugli utili del terzo trimestre di Tesla di mercoledì, Musk Egli ha detto che “la Cina è in una sorta di recessione” e “l’Europa è in una sorta di recessione guidata dall’energia”. Nel frattempo, ha osservato: “Il Nord America è in buona salute, anche se la Fed sta aumentando i tassi di interesse più del dovuto, ma penso che alla fine se ne renderanno conto e li abbasseranno di nuovo”.

Ad agosto, Musk ha affermato che l’inflazione ha raggiunto il picco, ma da allora avremo una recessione 18 mesi.

Molte persone si aspettano che l’economia statunitense precipiti in recessione. di recente studio esplorativo Mostra che il 98% degli amministratori delegati si sta preparando per una recessione negli Stati Uniti mentre il 99% si sta preparando per una recessione nell’Unione Europea.

David Solomon, CEO di Goldman Sachs, ha affermato questa settimana che ci sono buone possibilità di una recessione negli Stati Uniti. Jamie Dimon, CEO di JP Morgan Chase di recente messo in guardia Una recessione potrebbe colpire l’economia statunitense in sei mesi.

Il famoso investitore Jim Rogers crede che ci sarà una recessione Il peggiore della sua vita. Gold Bug ed economista Peter Schiff alla cautela Che le azioni della Fed potrebbero portare a un crollo del mercato, una massiccia crisi finanziaria e una grave recessione.

Sei d’accordo con il CEO di Tesla Elon Musk sulla recessione globale? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

