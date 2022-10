Think tank militare: la Russia ritira gli ufficiali da Kherson

KIEV, Ucraina (AP) — La leadership militare russa ha ritirato i suoi ufficiali dalla città di Kherson, collegata alla Russia, attraverso il fiume Dnepr in attesa di un’avanzata delle truppe ucraine, ha affermato domenica l’Istituto per la ricerca sul combattimento.

Mosca ha lasciato forze inesperte e recentemente mobilitate dall’altra parte del vasto fiume per ritardare una controffensiva ucraina per completare la ritirata russa.

Le mosse delle truppe arrivano dopo che l’esercito ucraino ha dichiarato di aver continuato la sua controffensiva nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia.

Sabato, le autorità installate dalla Russia in Ucraina hanno detto a tutti i residenti di Kherson di andarsene immediatamente, prima della prevista mossa delle truppe ucraine per riconquistare la città.

Kherson è nelle mani della Russia sin dai primi giorni della guerra di otto mesi in Ucraina. È la capitale di una regione con lo stesso nome, una delle quattro che il presidente russo Vladimir Putin ha annesso illegalmente il mese scorso e sottoposto giovedì alla legge marziale russa.

Venerdì, le forze ucraine hanno iniziato a bombardare le posizioni russe in tutta la provincia e a prendere di mira le rotte di rifornimento delle forze pro-Cremlino attraverso il fiume Dnepr, preparandosi per una spinta finale per riconquistare la città.

L’ultima strategia di guerra della Russia contro le centrali elettriche negli ultimi giorni sembra mirare a ridurre la volontà degli ucraini di reagire e costringere il governo ucraino a dedicare più risorse alla protezione dei civili e delle infrastrutture energetiche, ha affermato domenica il think tank ISW. Ha detto che è improbabile che la mossa danneggi il morale ucraino, ma avrebbe un impatto economico significativo.

L’esercito ucraino ha affermato domenica che le forze russe erano in gran parte sulla difensiva, ma hanno continuato gli attacchi alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina e a diverse città nella regione orientale del Donbass.

Nove regioni in tutta l’Ucraina, da Odesa nel sud-ovest a Kharkiv nel nord-est, hanno visto nuovamente attacchi contro l’energia e altre infrastrutture critiche nell’ultimo giorno, hanno affermato i funzionari ucraini. Ha riportato un totale di 25 attacchi aerei russi e più di 100 attacchi missilistici e di artiglieria in tutta l’Ucraina.

Nel frattempo, le forze di contrattacco ucraine nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia hanno condotto 17 attacchi aerei durante l’intera campagna, prendendo di mira le strutture controllate dalla Russia, in particolare nella città di Nova Khakovka, hanno affermato i funzionari ucraini.

In un post di Telegram domenica, l’esercito ucraino ha affermato di aver distrutto 14 droni russi di fabbricazione iraniana nell’ultimo giorno.

Secondo il comando meridionale dell’esercito ucraino, attacchi missilistici russi S-300 hanno colpito una zona residenziale nella città di Mykolaiv durante la notte, ferendo tre persone. Due condomini, un parco giochi e un magazzino sono stati danneggiati o distrutti, si legge in un post di Facebook. Non è stato possibile verificare immediatamente i rapporti.

Altrove, domenica i servizi di sicurezza ucraini hanno arrestato il capo di lunga data di un’importante fabbrica di motori aeronautici, accusandolo di collaborare con la Russia fornendo attrezzature militari agli aerei d’attacco russi.

Vyacheslav Bohuslev, il capo dello stabilimento Motor Sich di Zaporizhzhya, e un altro alto funzionario di fabbrica sono stati accusati di collaborazione e di “aiutare il governo di occupazione”.

In una dichiarazione, il servizio di sicurezza ucraino SBU ha accusato i due di collusione con un produttore di armi russo vicino al Cremlino per fornire alle forze russe macchinari e pezzi di ricambio di fabbricazione ucraina. La SBU ha descritto uno schema complesso che utilizza intermediari in tre paesi per aggirare le sanzioni contro la Russia.

Motor Sich è uno dei principali produttori ucraini ed è stato uno dei principali produttori di motori aeronautici sin dall’era sovietica. Le sue strutture sono state ripetutamente prese di mira dagli attacchi russi durante la guerra. I motori prodotti da Motor Sich sono stati utilizzati per alimentare gli elicotteri russi prima che le forniture venissero interrotte in seguito all’annessione russa della penisola ucraina della Crimea nel 2014.

