Il classico FPS Perfect Dark ottiene una porta PC non ufficiale dopo 20 anni

L’eterno mistero del perché così tante grandi società di giochi lavorano così duramente Non Abbiamo venduto i loro giocattoli classici ancora inspiegabili come il magnetismo. Ma come gli N64 Occhi d’oro 007 Colpendo finalmente il servizio ufficiale di Nintendo Switch Online il prossimo anno, grazie a una riuscita decostruzione della traduzione, metodi un po’ meno ufficiali saranno ora in grado di trasmettere il loro successore spirituale. oscurità totale al computer.

Decodifica il gioco È un processo che prevede l’acquisizione del codice macchina e il ripristino in codice leggibile dall’uomo, utilizzando una combinazione di meticolosa sperimentazione, mesi di scrupoloso sforzo umano e magia. In precedenza abbiamo visto giochi per Nintendo 64 come Super Mario 64 E il ocarina del tempo Ricezione della stessa transazione, con conseguente versioni per PC con Grafica notevolmente migliorata E il decisioni. Ora questa squadra ha completato con successo L’enorme compito di fare lo stesso per oscurità totalePossiamo aspettarci che le versioni per PC compaiano tra pochi mesi.

La legittimità di tali atti è chiaramente discutibile. La squadra dietro oscurità totaleI disassemblatori di giochi insistono molto ragionevolmente sul fatto che chiunque tenti di ricompilare il gioco lo faccia solo mentre possiede la ROM legale del gioco originale. Aggiungono che “Quando un decompilatore corrispondente viene compilato con lo stesso compilatore utilizzato dagli sviluppatori originali, l’output sarà proprio come un gioco al dettaglio, byte per byte”. Il punto è che stai semplicemente facendo un backup della ROM.

Ovviamente, non è per questo che qualcuno lo farebbe davvero, poiché le cose diventano molto più misteriose. Fornire codice non compilato può costituire una violazione della proprietà intellettuale di Nintendo o di Rare e Nintendo di certo non la prende di buon grado per qualsiasi tentativo di distribuire i loro giochi vecchi di decenni su PC.

Allo stesso tempo, questi I giochi rimangono quasi impossibili da giocare legittimamente senza l’accesso a una macchina del tempo. (Certo, hai una station wagon e un N64, quindi puoi semplicemente collegarlo… oh aspetta, come faccio a mettere quei grossi tappi grigi nelle piccole fessure sul retro della TV?) È importante notare che questo non è proprio il caso di Rare oscurità totaleLa nuova versione 2010 è attualmente inclusa nel Game Pass di Xbox.

Comunque, a prescindere da tutto questo, in generale- amabile Fino ad ora è quasi impossibile eseguire la versione N64 di oscurità totale Prossimamente per PC, con inevitabili miglioramenti nelle cornici, nella risoluzione e forse anche nella grafica. Il supporto, il mouse e la tastiera di Heck per lo sparatutto classico saranno una rivelazione.

Aziende: Vogliamo darvi i nostri soldi per queste cose, anche se in realtà lo abbiamo fatto vent’anni fa. Siamo così ingenui. Facciamolo e basta