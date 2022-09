Il conduttore della Ruota della fortuna Pat Sajak si è rivolto ai social media per posare per una foto con Marjorie Taylor Green.

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

È emersa una foto dell’ospite di “Wheel of Fortune” Pat Sajak con la deputata della Georgia Marjorie Taylor Green e le persone su Twitter sono furiose.

La foto, apparentemente scattata all’inizio di questo mese, è diventata virale su Twitter dopo essere stata ritwittata tramite un account Twitter descritto come “che espone l’estremismo di destra e altre minacce alla democrazia”.

Un utente ha scritto: “Nella foto: Pat Sajak e Vana White, riferendosi alla ‘ruota della fortuna’ di Sajak Co-conduttrice, Vanna White, Mentre un altro ha twittato: “Pat Sajak è sempre stato un pazzo estremista di destra che non mi sorprende affatto”.

Inoltre, membri del mondo accademico e un ex candidato politico alla carica hanno offerto la loro opinione sulla foto di Sajak e se credessero o meno che fosse una rivelazione.

Il professore della Temple University Marc Lamont Hill ha condiviso il suo disgusto, scrivendo: “Primo Chuck Woolery. Ora Pat Sajak. Tutti i miei presentatori di giochi sono spazzatura?” Anche Chuck Woolery, l’ospite originale di “Wheel of Fortune”, è stato accolto con critiche per le sue opinioni politiche.

Diana Gonzalez, direttrice delle relazioni con i media presso la Miller School of Medicine dell’Università di Miami, scrive che non guarderà più la Ruota della fortuna. Ha twittato: “La compagnia che stai tenendo è così sfortunata @patsajak. (sic) cambierai canale quando giri la ruota”.

L’ex candidato alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Johnny Akzam sembrava confuso sul motivo per cui la foto stava ricevendo una reazione così pesante, scrivendo: “Questa non è una novità. Pat Sajak è noto per essere un conservatore furioso. Guarda lo spettacolo, non guardare il show, ma sta per andare in pensione e voi due siete più in ritardo.” metà della mia vita.”

Sajak, che ha ospitato il game show dal 1981, ha recentemente aperto intorno a Possibile partenza e pensione.

Altri utenti erano meno critici Personaggio televisivo Per l’aspetto della sua foto con Green.

Una persona ha notato: “La gente odia Pat Sajak solo perché le sue opinioni conservatrici sono un microcosmo di tutto ciò che è sbagliato nel nostro paese in questo momento”.

Un’altra persona ha difeso il 75enne, twittando: “L’abolizione della cultura è completamente fuori controllo. Ultima vittima…….pat sajak!!”

Né Sajak né Greene hanno commentato la diffusione della foto.