Il Congresso si sta ripresentando per evitare di essere cancellato come un sondaggio chiave in pericolo di fallimento





Il Senato si assumerà i finanziamenti del governo che rischiano di fallire in una votazione chiave di martedì West Virginia il sen. Un accordo è stato tagliato da Joe Manchin Ha attirato aspre critiche sia da repubblicani che da liberali, abbastanza per influenzare i voti e spingere il Congresso sull’orlo del baratro. spegnimento.

I legislatori dovrebbero approvare un’estensione del finanziamento a breve termine entro la fine della settimana che eviti una chiusura, ma sono in attesa di una scadenza di mezzanotte di venerdì quando il finanziamento scadrà.

Il tempismo della disputa continua negli ultimi anni quando i leader di Capitol Hill lottano fino all’ultimo minuto per finanziare il governo federale, senza che nessun senatore possa sbagliare dalla parte di una serie di eventi che potrebbero rallentare il processo oltre la scadenza. .

Nessuno dei due partiti vuole essere incolpato per la chiusura, soprattutto perché il controllo del Congresso è in gioco così vicino alle elezioni di metà mandato di novembre e Democratici e Repubblicani stanno cercando di far valere gli elettori che dovrebbero essere la maggioranza. Molti legislatori sono ansiosi di concludere il lavoro a Capitol Hill in modo che possano tornare nei loro stati d’origine per fare campagna.

Il Senato voterà martedì sera se iniziare a discutere una misura per estendere i finanziamenti, ma tentare di allegarla. Approvata una proposta di riforma di Manchin Sono in gioco i voti.

I senatori hanno rilasciato l’Assemblea Testo della fattura di finanziamento Stop Gap Durante la notte – Azione per finanziare il governo fino al 16 dicembre.

Mentre l’Ucraina continua a far fronte all’aggressione militare russa, sta fornendo altri 12 miliardi di dollari in contanti per mantenere a galla le agenzie governative e il Pentagono deve riferire come sono stati spesi i dollari USA lì. Gli aiuti all’Ucraina sono una priorità bilaterale.

La risoluzione continua estenderebbe di cinque anni il programma tariffario per gli utenti della FDA in scadenza.

La proposta di autorizzazione accelererebbe il processo di autorizzazione e revisione ambientale per i progetti energetici, incluso un importante gasdotto che attraversa lo stato natale di Manchin, il West Virginia. I leader democratici del Senato stanno spingendo per l’approvazione della controversa legislazione anti-inflazione dei Democratici – una priorità assoluta per il partito – con finanziamenti governativi a seguito di un accordo tagliato per ottenere il sostegno di Manchin. Era l’estate scorsa.

Ma i repubblicani, non disposti a premiare Mnuchin per il suo sostegno alla legislazione deflazionistica, avvertono che voteranno contro un tentativo di collegare la riforma del salvataggio a un’estensione fiscale.

Il senatore Richard Shelby dell’Alabama, il massimo repubblicano nella commissione per gli stanziamenti del Senato, ha detto che avrebbe votato contro la misura perché includeva il piano di Manchin.

“Abbiamo compiuto progressi significativi verso una risoluzione continua che sia il più pulita possibile. Ma se i democratici insistono nel consentire la riforma, mi opporrò”, ha affermato in una nota.

In un’intervista con la CNN martedì mattina, Manchin ha continuato a chiedere ai suoi colleghi di sostenere il testo di autorizzazione energetica, ma il leader della minoranza al Senato Mitch McConnell ha esortato i suoi colleghi a non farlo.

“Non ho intenzione di indovinare cosa farà Mitch e quali sono le sue motivazioni”, ha detto a Brianna Gaylor della CNN in “New Day”. “Penso che verrà il momento in cui guarderà indietro e, se lo giudica bene, non abbiamo mai avuto questa opportunità di fare un grande passo avanti, e siamo tutti sincronizzati: è necessario fare una riforma dei permessi. sfide energetiche”.

Allo stesso tempo, alcuni membri liberali del Senato Democratico hanno espresso preoccupazione per gli impatti ambientali. Il senatore indipendente Bernie Sanders del Vermont sta esortando i colleghi a opporsi a quello che descrive come un “grande accordo a favore del petrolio”.

Martedì il voto del Senato non è andato a buon fine Cancella la soglia di 60 voti necessari per vincereI Democratici al Senato potrebbero essere costretti a cancellare la proposta di autorizzazione e andare avanti con la proroga del finanziamento senza di essa.

Manchin ha pubblicato la scorsa settimana il testo legislativo della sua proposta di riforma dei permessi e voleva vederlo incluso come parte di una risoluzione continua – e ora il senatore del West Virginia sta cercando di ottenere 60 voti per approvare sia la riforma dei permessi che un’estensione del finanziamento del governo.

Un aiutante di Manchin ha detto alla CNN che il senatore aveva “lavorato al telefono per tutto il fine settimana” e si era assicurato diversi voti repubblicani.

“È ancora ottimista sul fatto che ci sia un percorso per 60 anni. Questo momento non tornerà mai più e lo ricorda costantemente ai suoi colleghi”, ha detto l’assistente.

Tuttavia, in un altro segno di opposizione al piano, il senatore democratico della Virginia Tim Kaine ha rilasciato una dichiarazione in cui spiegava che avrebbe votato contro il disegno di legge sul finanziamento del governo a seguito della misura di autorizzazione.

“Mi oppongo fermamente alla disposizione della Mountain Valley Pipeline di questa legislazione, che dà il via libera a questo gasdotto senza una normale revisione esecutiva e giudiziaria e ignora le voci dei Virginiani”, ha affermato Kaine in una nota.

“Voterò contro la mozione per continuare questo accordo e inviterò i miei colleghi a fare lo stesso. “Dobbiamo approvare una risoluzione continua che non abbia un accordo MVP senza precedenti e rischioso”, ha affermato.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori aggiornamenti.