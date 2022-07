Il dibattito del PM del Regno Unito si interrompe dopo che il presentatore è svenuto – Scadenza

Aggiornamento, 11:24: L’ultimo scontro televisivo tra gli studenti del Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak E il Le Truss Improvvisamente si è fermato oggi dopo che la presentatrice Kate McCann è svenuta in onda.

Canale conservatore lanciato di recente Parla TV Da Rupert Murdoch Ha annunciato la fine del dibattito pochi minuti dopo che gli spettatori hanno sentito l’esplosione della telecamera.

Kate McCann è svenuta in onda stasera e, sebbene stia bene, il consiglio medico è stato che non dovremmo continuare la discussione. Ci scusiamo con i nostri spettatori e ascoltatori. – TalkTV (TalkTV) 26 luglio 2022

L’incidente è accaduto mentre l’attuale Segretario di Stato Truss stava rispondendo a una domanda nella discussione, come puoi vedere nel video qui sotto.

Mentre i produttori cercavano di capire cosa fare per la seconda situazione di stallo tra i loro ex compagni di gabinetto, l’ex cancelliere Sunak e il capofila Truss non hanno perso tempo a fare le loro offerte per la resa dei conti ad alto rischio con gli elettori più vicini che sono riusciti a trovare. Come ha spiegato la vicedirettore politico dello spettatore Katie Bowles dei London Television Studios:

Sunak e Truss stanno ora parlando con il pubblico nel dibattito su Talk TV pic.twitter.com/NBct9h8K6a – Katie Bowls (@katyballs) 26 luglio 2022

Entrambi i candidati hanno anche dato il meglio di sé all’editore politico di Talk TV McCann.

Buone notizie che ti stai già riprendendo Incorpora il tweet. È stata un’ottima discussione e non vedo l’ora di sentirti presto! https://t.co/ptogMJ3pt5 – Rishi Sunak 26 luglio 2022

In precedenza, 11:08: Il dibattito tra il Primo Ministro del Regno Unito è stato interrotto questa sera dopo aver sentito un forte schianto nel mezzo di uno spettacolo su Talk TV di Rupert Murdoch. Scorri verso il basso nel momento in cui ciò accade.

Un portavoce dell’operatore di Talk TV News UK ha affermato che c’era un “problema medico, non un problema di sicurezza, e i candidati stanno bene”.

Il corrispondente politico di ITV News Carl Dennin ha twittato di aver capito la presentatrice del dibattito Kate McCann e il principale corrispondente politico di ITV. telegrafoE il si ammalò. Doveva essere servito il Sole Il redattore politico Harry Cole, ma si è ritirato prima della discussione dopo essere risultato positivo al COVID-19.

Lo spettacolo sta cercando di tornare in onda mentre scriviamo.

Il confronto tra Rishi Sunak e Liz Truss, i due candidati in lizza per sostituirlo Boris Johnsonvenendo un giorno dopo la loro discussione su BBC. Il campo di Truss è stato criticato da Sunak per essersi rifiutato di offrire un interrogatorio dalla trasmissione Big Monster di Andrew Neil su Channel 4 alla fine di questa settimana.

Talk TV è il canale supportato da Murdoch lanciato di recente che presenta programmi regolari di artisti del calibro di Piers Morgan, e assicurarsi il secondo grande dibattito di gabinetto è stato un colpo di stato per la rete.