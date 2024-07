Il direttore di Splinter Cell dice che lo status di regista di Hideo Kojima è ben meritato perché “la colonna sonora parla da sola”

Hideo Kojima è uno dei nomi più riconoscibili nel mondo dei videogiochi, poiché il regista di Metal Gear Solid e Death Stranding 2 non solo è stato in prima linea nelle campagne di marketing per il suo gioco, ma ha anche incontrato ripetutamente celebrità di Hollywood nel corso dei decenni. , in particolare con il prossimo film horror(?) OD.

Ma Francois Colon, regista dell’originale Splinter Cell del 2002, sostiene che la trasformazione di Hideo Kojima da regista a celebrità è meritata. “È difficile per me misurare l’influenza del solo signor Kojima rispetto a quella di Kojima e del suo team, ma francamente non ha importanza”, ha detto Colon nell’ultimo numero della rivista Retro Gamer. “Un leader creativo in questo settore è qualcuno che sia in grado di trasmettere la sua visione agli altri membri del team in modo che possano “Portare qualcosa anche al tavolo creativo. Non so come il signor Kojima gestisca la sua squadra, ma il risultato parla da solo.”

La lunga carriera di Kojima risale agli anni ’80, quando ha lavorato per la prima volta come regista, designer e scrittore nel romanzo visivo cyberpunk Snatcher, nonché nei primi giochi isometrici di Metal Gear. Ma il suo successo rivoluzionario, il gioco che catapultò il suo nome nel mondo degli autori, fu l’enigmatico Metal Gear Solid con tutti i suoi messaggi contro la guerra e filmati ambiziosi e talvolta esagerati che da allora è diventato un’icona dei giochi di Kojima.

Anche se i giochi moderni di successo stanno diventando sempre più grandi, con migliaia di sviluppatori che lavorano su un singolo progetto, l’idea dell’autore sta diventando sempre più controversa. È facile attribuire il successo di un gioco indipendente al suo singolo sviluppatore, ma quando centinaia di sviluppatori lasciano incisa la propria impronta digitale su Death Stranding 2, è ancora accettabile chiamare Kojima l’autore? Creativo? Per dargli tutte le lodi? Colon pensa certamente che Kojima possa essere considerato l’architetto principale, ma tutto ciò solleva alcune domande interessanti, credo.

Il direttore del gioco di Splinter Cell ha anche affermato che le “regole chiare” di Metal Gear Solid hanno mostrato al team “come dovrebbe essere fatto lo stealth”.