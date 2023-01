Il discorso transgender di Miss Universo solleva le sopracciglia su Twitter: “Dai”

Il nuovo proprietario di Miss Universo Ha tenuto un discorso lodando l’organizzazione gestita da donne, composta da donne, come una “donna transgender”. Gli utenti di Twitter avevano alcune domande.

“Benvenuti nell’organizzazione Miss Universo”, ha detto Anne Jakragutaep, CEO di JKN Global Group, al pubblico dal vivo al 71° concorso di Miss Universo a New Orleans.

R’Bonney Gabriel, modello, Stilista di moda E l’insegnante di cucito alla fine ha vinto la corona di Miss Universo, battendo altri 83 concorrenti.

Miss USA R’BONNEY GABRIEL vince il concorso di Miss Universo

“D’ora in poi, sarà gestito da donne, di proprietà di una donna transgender per tutte le donne del mondo per celebrare il potere del femminismo!” Jakragutaep ha annunciato che il pubblico è scoppiato in un applauso.

Jakragutep, che ha acquistato la società madre di Miss Universo per 20 milioni di dollari nel 2022, ha continuato a celebrare una nuova era nel concorso di Miss Universo.

“Culture diverse, inclusione sociale, uguaglianza di genere, creatività, una forza per il bene e una forza per la bellezza dell’umanità”.

Jakrajutatip è ben noto Star dei reality thailandesi.

Miss Puerto Rico e Miss Argentina hanno rivelato di essersi sposate in segreto dopo aver mantenuto una “relazione privata”

Ma alcuni utenti di Twitter hanno discusso se le donne stesse stiano effettivamente meglio con un proprietario transgender al timone di Miss Universo.

“Non era possibile per le donne quando la prima ‘donna’ di proprietà dell’organizzazione di concorsi di Miss Universo è nata uomo”, ha scritto l’influencer conservatore James Bradley.

Il commentatore politico Ian Miles ha invitato Cheong Jakragotep a tenere una conferenza alle donne su “cosa significa essere una donna”. “Ascoltare mentre la transgender Miss Universo insegna al pubblico cosa significa veramente essere una donna”.

Un utente ha scritto in risposta a Cheung che l’Occidente è “totalmente disconnesso dalla realtà”.

Il fondatore e giornalista del New Culture Forum, Peter Whittle, ha affermato che è ipocrita per una donna gestire un’organizzazione progettata per difendere le donne. “Il nuovo direttore del concorso di Miss Universo annuncia che ora sarà gestito da donne e celebrerà il femminismo, dimenticando inavvertitamente che potrebbe, in effetti, essere un uomo”.

“Vedo che l’America non è l’unica cosa che se n’è andato da quando Donald Trump ha smesso di gestirlo!” L’editore di El American Ben Kew ha scritto.

Un nuotatore maschio transgender lotta contro una nuova concorrenza dopo aver vinto gli onori All-American come donna

L’ex presidente Donald Trump ha venduto la Miss Universe Organization nel 2015.

Il redattore generale degli spettatori Ben Dominic ha fornito una delle risposte più brevi al video del discorso di Jakragutaep. “Amico, dai.”

Pilar Arias di Fox News ha contribuito a questo rapporto.