Il finale di stagione di “FBI” tirato dalla CBS dopo la sparatoria in una scuola in Texas – The Hollywood Reporter

CBS tirato il FBI L’ultima stagione dopo Sparatoria in una scuola del Texas Di conseguenza, 18 bambini e almeno tre adulti sono stati uccisi.

La quarta stagione dello spettacolo prodotto da Dick Wolf doveva andare in onda martedì, lo stesso giorno in cui il governatore del Texas Greg Abbott ha confermato che un uomo armato aveva aperto il fuoco alla Robb Elementary School di Ovaldi, a circa 85 miglia a ovest di San Antonio.

FBI’L’epilogo includerà una storia che coinvolge il possibile coinvolgimento di uno studente in una rapina mortale. Il replay andrà in onda sul posto e non è chiaro se l’episodio apparirà in futuro.

La CBS continuerà a trasmettere il finale di stagione FBI: I più ricercati E FBI: Internazionale Martedì.

FBI, lanciato a settembre 2018, è stato creato da Wolf e Craig Turk. Nel cast Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd e Katherine Renee Turner.

Dopo la sparatoria in Texas, Abbott si è rivolto ai media e ha confermato la morte dell’uomo armato di 18 anni. “Ha sparato e ucciso in un modo orribile e incomprensibile 14 studenti e ucciso un insegnante”, ha detto Abbott, riferendosi al bilancio delle vittime in quel momento.

Meno di due settimane fa, a omicidio di un uomo armato 10 persone di colore in un supermercato a Buffalo, New York, in un incidente che le autorità hanno chiamato odio un crimine.

24 maggio, 17:13 Aggiornato con l’ultimo bilancio delle vittime.