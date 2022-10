Il giudice rifiuta l’offerta per porre fine al programma di condono del prestito studentesco

ST LOUIS (AP) – Giovedì un giudice federale ha respinto uno sforzo di sei stati a guida repubblicana per bloccare il piano dell’amministrazione Biden di condonare il debito del prestito studentesco. Per milioni di americani.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Henry Audrey Sei stati – Nebraska, Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas e Carolina del Sud – hanno scritto a St. Louis che “la corte non è competente a conoscere di questo caso”.

Gli stati faranno appello, ha affermato Suzanne Gage, portavoce del procuratore generale del Nebraska Doug Peterson. Ha affermato in una dichiarazione che gli stati “continuano a credere che ci sia davvero la possibilità di sollevare le loro sfide legali sostanziali”.

Il presidente democratico Joe Biden ha annunciato ad agosto che la sua amministrazione avrebbe annullato i prestiti agli studenti fino a $ 20.000 per un gran numero di mutuatari. L’annuncio è diventato immediatamente una questione politica importante in vista delle elezioni di medio termine di novembre.

Il caso degli Stati Tra i pochi che sono stati archiviati. Giovedì scorso, il giudice della Corte Suprema Amy Coney Barrett Il Wisconsin Taxpayer Panel ha respinto il ricorso Il regime di rinuncia al prestito dovrebbe essere interrotto.

Barrett, che sovrintende agli appelli di emergenza dal Wisconsin e dagli stati vicini, non ha voluto commentare il rigetto dell’appello della Brown County Taxpayers Association. Il gruppo aveva presentato una petizione nella sua corte suprema chiedendo un ordine urgente poiché l’amministrazione inizierà a cancellare i prestiti studenteschi in sospeso non appena domenica.

Nella causa intentata dagli stati, gli avvocati dell’amministrazione hanno affermato che “il Dipartimento dell’Istruzione ha un’ampia autorità per amministrare i programmi di aiuto finanziario degli studenti federali”. L’Higher Education Relief Opportunities for Students Act del 2003, o HEROES Act, consente al segretario all’istruzione di cancellare o modificare i prestiti studenteschi federali durante i periodi di guerra o di emergenza nazionale, ha affermato il deposito del tribunale.

“COVID-19 è una tale emergenza”, si legge nel documento.

Il Congressional Budget Office ha affermato che il programma costerebbe circa 400 miliardi di dollari nei prossimi tre decenni. James Campbell, un avvocato dell’ufficio del procuratore generale del Nebraska, ha detto ad Audrey in un’udienza del 12 ottobre che l’amministrazione stava agendo al di fuori della sua autorità per costare milioni di dollari agli stati.

Il programma annullerebbe $ 10.000 di debiti per prestiti studenteschi per individui con redditi inferiori a $ 125.000 o famiglie con redditi inferiori a $ 250.000. I beneficiari di Pell Grant in genere hanno ulteriori $ 10.000 in condono del prestito se dimostrano una maggiore necessità finanziaria.

Avvocati conservatori, legislatori repubblicani e gruppi pro-business hanno insistito sul fatto che Biden ha oltrepassato la sua autorità nell’adottare misure così radicali senza l’approvazione del Congresso. L’hanno definita una distribuzione ingiusta del governo a persone relativamente benestanti a spese dei contribuenti che non hanno proseguito l’istruzione superiore.

Chris Newell, portavoce del procuratore generale del Missouri Eric Schmidt, ha affermato che il piano “peserà ingiustamente sulle famiglie della classe operaia con difficoltà economiche ancora maggiori”.

Molti legislatori democratici che affrontano dure gare di rielezione hanno preso le distanze dal piano.

L’Heroes Act è stato emanato dopo l’11 settembre per aiutare i membri dell’esercito. Il Dipartimento di Giustizia afferma che il Biden Act consente di ridurre o annullare il debito del prestito studentesco durante un’emergenza nazionale. I repubblicani sostengono che l’amministrazione sta interpretando erroneamente la legge perché la pandemia non si qualifica più come emergenza nazionale.

L’avvocato del Dipartimento di Giustizia Brian Netter ha detto ad Audrey che le ricadute della pandemia di Covid-19 sono ancora persistenti. Ha detto che le inadempienze sui prestiti studenteschi sono aumentate negli ultimi 2 anni e mezzo.

Cancellazione per prestiti studenteschi federali utilizzati per frequentare la scuola universitaria e di specializzazione con prestiti Parent PLUS. Gli attuali studenti universitari sono idonei se i loro prestiti sono stati erogati prima del 1 luglio.

Il programma renderebbe 43 milioni di mutuatari idonei per il condono del prestito e 20 milioni di prestiti potrebbero essere completamente cancellati, secondo l’amministrazione.