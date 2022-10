I futures Dow scendono: il rally del mercato incontra resistenza mentre i rendimenti dei Treasury salgono alle stelle; Fai snorkeling

I futures Dow sono scesi durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il tentativo rialzista del mercato azionario giovedì è iniziato forte, ma ha rinunciato ai guadagni, incontrando una forte resistenza poiché i rendimenti dei Treasury hanno continuato a salire sulla scorta di nuovi dati economici.







X









Un genitore su Snapchat Esplodi, Esplodi (Esplodi, Esplodi) è nuovamente diminuito con risultati contrastanti e senza indicazioni, colpendo le altre società di social media meta pad (morto) E il Pinterest (spille).

nella sessione di giovedì, Tesla (TSLA) a un minimo di 16 mesi, dopo guadagni contrastanti e segnali contrastanti alla fine di mercoledì.

giganti della tecnologia mela (AAPL), Microsoft (MSFT), un genitore di Google l’alfabeto (Il Google), piattaforme di identificazione, Amazon.com (AMZN) E il nvidia (NVDA) hanno tutti raggiunto la resistenza alle loro medie mobili a 21 giorni, proprio come l’S&P 500 e il Nasdaq. Tutti sono stati gravemente danneggiati, la maggior parte non lontano dai minimi recenti.

Mentre il tentativo rialzista continua, questo mercato è ancora ribassista fino a prova contraria. Gli investitori dovrebbero essere cauti nell’effettuare nuovi acquisti nell’ambiente attuale.

Scatta di nuovo il crollo delle azioni

Esplodi, Esplodi (Esplodi, Esplodi) Le visualizzazioni hanno superato gli utili del terzo trimestre. Ma Le entrate sono aumentate meno del 6%, che è un minimo storico e appena al di sotto del consenso. Ma il padre di Snapchat non offrirà indicazioni. Nonostante l’annuncio di riacquisto di $ 500 milioni, le azioni SNAP sono scese del 27% nel trading after-hour. Questo dopo il crollo rispettivamente del 43% e del 39% dopo i due precedenti rapporti sugli utili.

Il meta stock, che sarà annunciato mercoledì prossimo, è leggermente in calo nel trading esteso. Le azioni PINS sono state vendute dopo l’inversione al ribasso alle linee a 50 giorni e 200 giorni giovedì. Entrambi riferiscono la prossima settimana. Twitter (TWTR) non è cambiato molto poiché gli investitori vedono il CEO di Tesla Elon Musk chiudere presto il suo accordo di acquisizione da 44 miliardi di dollari.

Early Friday, il gigante dei servizi petroliferi Schlumberger (SLBRapporti sugli utili. Il titolo SLB si sta muovendo rapidamente sul lato destro di una base di coppa profonda del 38%, ma non è ancora utilizzabile. Ingredienti Dow Jones American Express (AXP) E il Comunicazioni Verizon (VZ) anche alla spina. Le azioni AXP e Verizon sono vicine ai minimi da 52 settimane.

Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono scesi dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,3%. I futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,65% e il META è stato uno dei principali negativi.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di un punto base al 3,24%.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.

Unisciti agli esperti di IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili del mercato azionario su IBD Live

rialzo del mercato azionario

Il mercato azionario è salito nella prima ora di negoziazione, ma si è sciolto quando i rendimenti dei Treasury sono aumentati di nuovo.

Giovedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,3%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso dello 0,8%. L’indice Nasdaq Composite è sceso dello 0,6%. Small cap Russell 2000 è sceso dell’1,3%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è balzato di 10 punti base al 4,23%, un nuovo massimo da 14 anni dopo essere balzato di 13 punti base mercoledì. Il rendimento del Treasury di riferimento è sulla buona strada per il suo 12° guadagno settimanale consecutivo.

Prima dell’apertura, il Dipartimento del lavoro ha riferito che le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono diminuite la scorsa settimana, sfidando le opinioni per un terzo guadagno consecutivo. L’indice manifatturiero della Fed di Filadelfia è rimasto negativo in ottobre, leggermente peggiore del consenso, ma il sottoindice dell’occupazione ha indicato una forte domanda di lavoro. Questo non è ciò che la Fed vuole vedere.

Il rendimento dei Treasury a due anni è di circa il 4,6%, poiché la Fed ha recentemente indicato che il tasso sui fondi Fed potrebbe raggiungere il picco. Detto questo, i mercati si aspettano attualmente il 4,75%-5% dopo l’incontro di febbraio.

I futures sul greggio in scadenza a novembre sono aumentati dello 0,5% a $ 85,98 al barile, ma si sono ritirati dai massimi mattutini. Il prezzo del greggio di dicembre è sceso di 1 centesimo a $ 84,51. I prezzi del gas naturale sono scesi dell’1,9%, estendendo le loro forti perdite alla peggiore chiusura dalla fine di marzo.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è diminuito dello 0,9%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) dello 0,8%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) ha aggiunto lo 0,8%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) e l’ETF ARK Genomics (ARKG) entrambi sono scesi dello 0,4%. Il titolo TSLA continua a essere leader negli ETF su Ark Invest.

SPDR S&P Metalli e ETF minerari (XME) è salito dello 0,5%, con il titolo STLD che ha tenuto in modo significativo. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) ha rinunciato allo 0,8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) in calo del 2,5%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) in rialzo dello 0,1% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è scivolato dell’1,6%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) in calo dello 0,8%.

I 5 migliori titoli cinesi da tenere d’occhio in questo momento

Azioni Tesla

Le azioni Tesla hanno venduto il 6,65% a 207,28 giovedì, crollando al minimo di 16 mesi. Alla fine di mercoledì, gli utili di Tesla hanno battuto di poco le visualizzazioni del terzo trimestre mentre le entrate sono risultate lente. Mentre Elon Musk ha promesso un quarto trimestre “epico” e ha affermato che la domanda rimane forte, ha ammesso che la Cina e l’Europa stanno mostrando una certa debolezza.

Tesla prevede di produrre molte più auto di quante ne offre nel quarto trimestre, dopo che la produzione ha superato le vendite di 22.000 nel terzo trimestre. Il gigante delle auto elettriche dice che lo sta facendo per facilitare le consegne rispetto alla solita follia di fine trimestre. Ma questa mossa arriva quando la capacità di produzione aumenta e l’arretrato in Cina svanisce.

I nuovi crediti per veicoli elettrici dovrebbero supportare le vendite di Tesla negli Stati Uniti nel 2023.

Nel frattempo, si dice che il CEO di Tesla Elon Musk stia cercando nuovi partner azionari per finanziare la sua acquisizione di Twitter per evitare la vendita di nuove azioni TSLA. Viene dopo che Musk ha detto di essere “entusiasta” di gestire Twitter, ma ha ammesso di essere stato “pagato in eccesso”.

Giovedì le azioni TWTR sono aumentate dell’1,2% a 52,44, appena al di sotto del prezzo di acquisto di $ 54,20. È la chiusura più alta da quando Musk ha annunciato per la prima volta il suo interesse per Twitter.

I funzionari del governo degli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di sottoporre l’accordo di Musk su Twitter e Starlink a revisioni della sicurezza nazionale, ha riferito Bloomberg alla fine di giovedì. Ciò arriva dopo le minacce di Musk di interrompere l’accesso di Starlink all’Ucraina e le proposte di pace favorevoli alla Russia.

Tesla contro BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici è il migliore da acquistare?

Analisi dell’aumento del mercato

Giovedì la corsa al rialzo del mercato azionario è iniziata alla grande, con il Nasdaq in rialzo di quasi l’1,5% nella prima ora. Ma il Nasdaq, l’S&P 500 e il Russell 2000 hanno colpito nuovamente la resistenza alla media mobile a 21 giorni. Il Dow Jones continua a rimanere sopra i 21 giorni.

La resistenza tecnica ha coinciso con il rialzo dei rendimenti dei Treasury.

I principali indici rimangono solidamente al rialzo questa settimana, nonostante siano scambiati vicino ai minimi settimanali. Se i rendimenti vedono un calo o una pausa prolungati, potrebbe essere innescato un rally del mercato. Ma se i rendimenti continuano a salire, è facile immaginare che gli indicatori si stiano ritirando verso i minimi del mercato ribassista.

Sto ancora cercando di alzare il mercato Giornata di follow-up Per confermare il trend rialzista.

Molti dei vincitori di giovedì sono stati titoli con grafici terribili, anche alimentati da dividendi L ricerca (LRCX) E il AT&T (T).

I titoli energetici rimangono il chiaro vantaggio. Ma molte serie di 50 giorni sono state estese. I titoli energetici sono soggetti a fluttuazioni significative con i prezzi core del petrolio e del gas naturale.

Alcuni titoli di acciaio mostrano la loro forza. Nomi medici come umana (mmm), La salute del cardinale (CAH) E il Vertex Pharmaceuticals (VRTX) sono stati misti. Nonostante l’altezza Linee di forza relativaMolti farmaci non fanno molti progressi.

Time to Market con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa stai facendo adesso

La volatilità del mercato aumenta il rischio per gli investitori. Il titolo potrebbe sembrare promettente, ma vede i solidi guadagni svanire nel giro di pochi minuti o ore. Questo è con gli indici in forte aumento durante la settimana. Se è piatto o basso, le inversioni negative possono essere più dolorose.

Metti da parte la volatilità e ci sono ancora buone ragioni per investire pesantemente ora. Il rally del mercato non ha avuto un giorno di follow-up. L’S&P 500 e il Nasdaq stanno lottando sulla linea dei 21 giorni.

La prossima settimana, Dow Jones condivide Apple, Microsoft, Google, Meta Platforms e Amazon, Boeing (BA), Intel Corporation (INTC) e centinaia di altre società segnaleranno. Questi profitti possono essere il catalizzatore di grandi guadagni di mercato, forti perdite o più azioni al ribasso.

Il mercato può prendere una svolta al rialzo in qualsiasi momento. Un certo numero di titoli può essere rapidamente perseguibile se inizia un preciso rally. Quindi resta impegnato e mantieni aggiornate le tue watchlist.

Leggi La grande immagine Ogni giorno per essere al passo con l’andamento del mercato, delle azioni e dei settori di punta.

Segui Ed Carson su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

Potrebbe piacerti anche:

Ottieni le prossime azioni vincenti con MarketSmith

Vuoi ottenere profitti rapidi ed evitare grandi perdite? Prova SwingTrader

I migliori titoli in crescita da acquistare e tenere d’occhio

IBD Digital: sblocca oggi le quotazioni, gli strumenti e le analisi dei titoli IBD Premium