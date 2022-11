Il lancio di Astros non ha combinato nessun battitore in gara 4 contro Velez, entra nella storia dopo il brillante inizio di Cristian Javier

Il Houston Astros – Guidato da un impiegato Christian Jaffer – Hanno lanciato il secondo no hitter nella storia del campionato del mondo. Javier è stato combinato con tre brocche di rilievo da svuotare Filadelfia Phyllis In gara 4 mercoledì sera 5-0, Houston ha tirato su la serie in modo storico.

Il gioco del no-no si unisce al perfetto gioco di Don Larsen del 1956 New York Yankees Nelle tradizioni mondiali. Questa è la terza stagione senza successo e arriva sullo stesso campo della seconda: il no-no NLDS di Roy Halladay per i Phillies nel 2010.

Il 25enne giocatore di Astros, anormalmente calmo, Javier ha sparato sei corse senza fretta per aiutare Houston a calmare il pubblico di Filadelfia e ha rimbalzato su un estenuante 3 game, segnando un nove e correndo due volte. Dopo 97 lanci, il manager Dusty Baker gli strinse la mano e si voltò verso l’hangar. Brian AbroE il Raffaello Monteiro E il Ryan Presley Prepara ciascuna metà per chiuderla. Complessivamente, gli Astros hanno raggiunto 14 Phillies e si sono ritirati rispettivamente 18 tra le passeggiate nei round tre e nove.

Javier concluderà la sua prima stagione completa da rookie nella Major League entrando nel libro dei record come l’autore della più lunga serie di vittorie consecutive al mondo al di fuori di Larsen Perfecto.

eclisse Atlanta Braves Il giocatore di bocce Ian Anderson, che ha giocato cinque inning senza che gli fosse stato permesso di vincere la sua terza partita del campionato del mondo del 2021 contro gli Astros. Coraggioso Bullpen Alla fine ha concesso il primo colpo che ha portato a un knock out dell’ottavo.

Anche questo non è stato un caso. Javier ha lanciato sette fotogrammi netti per iniziare una partita incrociata contro gli Yankees all’inizio di questa stagione e ha consentito il tasso di successo più basso nel secondo tempo di baseball tra i tiratori principianti.

I Phillies sono stati anche vittime di un processo combinato di non battuta all’inizio di quest’anno, poiché i New York Mets hanno perso ad aprile.

Dopo una grande svolta, è stato un buon inizio, Javier è soprannominato “El Reptile” – il rettile – perché all’inizio della sua carriera gli allenatori lo consideravano a sangue freddo., il descrittore ora sembra particolarmente appropriato. Ha domato il Team Phillies, che ha bombardato Lance McCullers Jr. Una notte in Gara 3 vince, principalmente con il suo Fastball. Lo sbatte in alto nell’area, creando la sensazione che stia salendo. Poi lo gioca con uno scivolo pungente e l’occasionale palla che si piega. Dei 97 tiri giocati da Javier in Gara 4, 70 sono stati veloci.

Grafico del campo per i principianti Christian Javier Astros contro Phillies alle World Series 4. (Per gentile concessione di Baseball Savant)

Tutte le corse di Houston sono arrivate al quinto inning. Hanno inseguito lo scrittore Phillies Aaron Nola Montato tre singoli di fila. Quando è arrivata la star del rilievo di Velez Jose Alvarado, è annegato Giordano Alvarez Guidare al primo turno, quindi Alex Bergman seguito dal doppio RBI.

Una vittoria di Astros assicura il ritorno della serie a Houston, che richiederebbe almeno sei partite per incoronare un campione. Tuttavia, la quinta partita sarà ancora a Philadelphia. Inizia giovedì sera alle 20:00 ET su FOX.

