La NFL avrà nuove regole per iniziare la prossima stagione? Lunedì i proprietari voteranno la proposta

ORLANDO, Florida – John Fassel uscì dalla sala da ballo del Ritz-Carlton con una matita dietro l'orecchio, come sempre. Il coordinatore delle squadre speciali dei Dallas Cowboys è stato invitato quest'anno ai suoi primi incontri di campionato con una responsabilità speciale: presentare per la prima volta la nuova proposta di kickoff a tutti i 32 proprietari della NFL.

Vassell e il coordinatore delle squadre speciali dei New Orleans Saints Darren Riese hanno trascorso la domenica pomeriggio facendo del loro meglio per convincere la proprietà che la partita di playoff iniziale non era un fattore e che rilanciarla era della massima importanza per la NFL. Il duo ha finora una buona esperienza nello spiegare il nuovo inizio – ai loro colleghi delle squadre speciali della NFL e al comitato della competizione – ma questa era la prima volta in una stanza di proprietà della NFL.

La proposta mira ad aumentare i kickoff e ridurre gli infortuni eliminando i kickoff in corsa per la squadra titolare e incentivando i kicker a effettuare calci nella zona di landing, che si estende dalla goal line alla linea delle 20 yard. Qualsiasi calcio che arriva nella zona di atterraggio deve essere restituito. Se rimbalza nella end zone dalla zona di touchdown, deve essere restituito o lasciato cadere, e qualsiasi calcio che non raggiunge la zona di touchdown sarà trattato come un calcio d'inizio fuori campo e piazzato sulla linea delle 40 yard della squadra in ricezione. . . Qualsiasi calcio che atterra nella end zone o esce dal retro della end zone è un calcio di touchdown e viene piazzato sulla linea delle 30 yard.



Il coordinatore delle squadre speciali dei Dallas Cowboys, John Fassel, a sinistra, ha presentato domenica a Orlando, in Florida, alcune nuove regole di kickoff per i proprietari della NFL. (Kyle Terada/USA Today)

Nel 2010 ci sono stati 416 touchdown e 45.000 yard, ha detto il presidente del comitato per la concorrenza Rich McKay. In questa stagione ci sono stati 1.970 touchdown e solo 13.000 yard.

Giocatori e tifosi sono annoiati, ha detto Vassell, e c'è molta stanchezza nei giocatori delle squadre speciali provenienti da tutte le corse e poche ricompense.

Vassell ha detto che i proprietari voteranno lunedì sulla nuova proposta di kickoff, e non sa come andranno le cose. Si svegliò sentendosi bene, ma alla fine delle riunioni delle 17:00 non era così sicuro.

“Mi sento come se tendesse al sì, ma è fluttuante”, ha detto Vassell. L'atleta. “È un po' come camminare tra le onde. Ti senti benissimo. Tipo, 'Ah, andrà!'” E poi mi sento come se avessi i piedi freddi.

In quello che potrebbe migliorare la proposta per alcuni proprietari che sono resistenti al cambiamento, NFL Network ha riferito che il comitato della concorrenza ha deciso lunedì all'unanimità di modificare parte della proposta originale di kickoff. La proposta originale prevedeva touchpoint che uscivano sulla linea delle 35 yard della squadra in ricezione e, con la modifica approvata domenica, i touchpoint che vanno nella end zone andranno invece rapidamente sulla linea delle 30 yard, che è una posizione di campo più digeribile.

Questa potrebbe non essere la versione finale del nuovo inizio che terminerà lunedì, se ciò dovesse accadere. Vasil ha detto che durante l'incontro hanno discusso molteplici modifiche alla proposta.

“Le cose possono cambiare costantemente”, ha detto Fassel. “Potrebbe essere semplice come calciare, avremo il calcio a 30 o 35? La zona di rilascio arriverà a 20 o 25? Mettiamo la squadra titolare a 40? Piccoli cambiamenti incrementali, ma tutte queste cose influenzano il ritorno percentuale, l'inizio del viaggio.

READ Giannis Antetokounmue di Bucks segna il quarto in meno di tiri in una partita da 50 punti nella storia della NBA Bollettino della città di portata Aggiornamenti giornalieri gratuiti della NFL direttamente nella tua casella di posta. sottoscrizione Aggiornamenti giornalieri gratuiti della NFL direttamente nella tua casella di posta. sottoscrizione Lui compra

Vassell non ha dovuto lavorare duro per impressionare il proprietario dei Cowboys Jerry Jones.

“Lo adora”, ha detto Fassel. “È un po'… non con la mentalità della vecchia scuola, ma vuole che lo spettacolo sia più importante di quanto lo fosse l'anno scorso. Era semplicemente un non fattore. Uno su cinque è stato restituito. È circa il 20%. E questo è non abbastanza.” Abbastanza.

I Jones Cowboys erano in prima linea nelle squadre della NFL che si preparavano per un nuovo inizio. Vassell è un fan del gioco sin da quando la versione dell'XFL ha debuttato nel 2021, anche se la sua unità delle squadre speciali si è esercitata due volte durante le OTA l'anno scorso e due volte durante il campo di addestramento.

“Nel caso in cui le cose andassero in questo modo, imparerò dal punto di vista di un allenatore a parlarne in quegli incontri”, ha detto Vassell.

Fassel ha detto che i proprietari non hanno fatto domande durante la sua presentazione. C’era qualcosa di più che i direttori generali e gli allenatori nella stanza. L'allenatore dei Baltimore Ravens John Harbaugh, che ha un background in squadre speciali, ha posto diverse domande specifiche sul blocco.

Vassell ha detto che era ora di abbandonare il cerotto e andare avanti con un nuovo gioco che secondo lui sarà adottato a tutti i livelli del calcio dopo la NFL.

Durante la conferenza stampa di McKay prima degli incontri di campionato, ha fatto il punto su una tendenza preoccupante nella NFL: il punteggio è in calo dal 2020, quando la media dei punteggi a partita era di 49 punti. È sceso a 45 punti nel 2021, 43,7 punti nel 2022 e 43,5 punti nel 2023.

“Il calcio d'inizio di quest'anno avrà un impatto sul punteggio e sulla posizione in campo di almeno 3-5 yard”, ha detto McKay.

E se c'è una cosa che fa sentire meglio Vassell riguardo alle possibilità del suo baseman preferito?

“I proprietari vogliono più gol”, ha detto.

(Immagine in alto: Luke Hales/Getty Images)