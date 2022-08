Il libro di memorie di Olivia Newton-John rivela dettagli strazianti sulla sua diagnosi di cancro

Nella sua autobiografia, Olivia Newton-John rivela i dettagli devastanti della sua prima diagnosi di cancro e perché lo ha tenuto lontano da sua figlia Chloe Latanzi.

L’amata icona australiana, morta lunedì all’età di 73 anni, ha scritto un libro di memorie nel 2017 e ha parlato della sua battaglia contro il cancro iniziata nel 1992.

In esso, ha detto di aver trovato un nodulo durante un autoesame del seno e ha spinto il suo medico a eseguire diversi test che sono risultati negativi, fino all’ultimo.

Olivia Newton-John (nella foto) ha rivelato nella sua autobiografia i dettagli devastanti della sua prima diagnosi di cancro e perché lo ha tenuto lontano da sua figlia Chloe Latanzi.

Il 3 luglio 1992, il suo medico chiamò l’allora marito di Olivia, Matt Latanzi, che ora ha 63 anni, mentre la coppia cambiava volo a Seattle.

Il dottor Phillips ha detto che gli sarebbe piaciuto vedere Olivia di persona, riferendosi alla cattiva notizia, ma Matt le ha tenuto segreta la possibile diagnosi perché era già un giorno di dolore.

Il padre di Olivia, Brinley, era gravemente malato di cancro al fegato quando è morto il 3 luglio.

Era andata a trovarlo nel suo letto pochi giorni prima, ma doveva partire per Los Angeles per assistere alle prove per il suo tour mondiale.

Olivia ha scritto nel suo libro: “Gli ho detto che sarei tornata presto, ma tutta la notte su quell’aereo, ho pianto e pianto”. “Nel mio cuore, sapevo che non avrei mai più rivisto mio padre – e avevo ragione”.

Ha continuato rivelando nel suo libro di memorie, Don’t Stop Believing, il momento in cui sua figlia, Chloe Latanzi, 36 anni, ha scoperto che sua madre aveva un cancro al seno all’età di sei anni.

La giovane ragazza aveva “perso la sua migliore amica Colette a causa del cancro”, quindi Olivia ha scelto di tenerle segreta la diagnosi all’inizio, nonostante fosse stata annunciata pubblicamente.

Sfortunatamente, il primo giorno di ritorno a scuola in Australia, Chloe ha scoperto le notizie devastanti dai suoi coetanei.

Olivia ha scritto: “Quando ho scelto Chloe dopo il suo primo giorno, stava piangendo.

“Mamma, mamma! Un mio amico ha detto che avevi il cancro. È vero?” L’ho tenuta e le ho detto che era vero, ma ora sto meglio e il cancro è scomparso.

Ha continuato rivelando il momento in cui sua figlia, Chloe Newton-John, 36 anni, (a destra) ha scoperto che sua madre aveva un cancro al seno all’età di sei anni dai suoi compagni di scuola. La ragazza aveva “perso la sua migliore amica Colette a causa del cancro”, quindi Olivia ha scelto di tenerle segreta la diagnosi all’inizio.

La star di Grease ha continuato dicendo che la sua giovane figlia era stata schiacciata dall’omissione, dicendo a sua madre: “Mi sarei presa cura di te”.

Credeva che fosse l’inizio dei “problemi di fiducia” con cui Chloe ha lottato più tardi nella vita.

Olivia è morta pacificamente nella sua casa nel sud della California lunedì mattina tra la sua famiglia e i suoi amici.

È arrivata dopo una coraggiosa e pubblica battaglia decennale contro il cancro, poiché le è stato diagnosticato tre volte nel 1992 e nel 2013 e per l’ultima volta nel 2017.