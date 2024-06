Il miliardario giapponese annulla il volo stellato sulla luna Spazio

Icona nell’angolo in basso Icona a forma di angolo rivolta verso il basso. Veicolo spaziale SpaceX. Patrick T. Fallon/Getty Images

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa non viaggerà sulla Luna a bordo di un razzo SpaceX, Starship.

Il volo sarebbe dovuto avvenire nel 2023, ma i ritardi hanno reso il programma “irrealizzabile”, si legge in una nota.

Un programma di rilascio incerto ha spinto Maezawa ad annullare il progetto.

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha cancellato il suo viaggio stellato sulla Luna a bordo di un razzo progettato da SpaceX di Elon Musk.

Il sito ufficiale del progetto Azizi Moon, Ha pubblicato una dichiarazione di sabato. Maezawa, fondatore del rivenditore online Zozotown, annunciò per la prima volta il progetto nel 2018 e lo descrisse come “la prima circumnavigazione civile della Luna al mondo a bordo della navicella spaziale di SpaceX, Starship”.

SpaceX e DearMoon hanno pianificato di volare entro la fine del 2023.

“Tuttavia, sfortunatamente, un lancio nel 2023 è diventato irrealizzabile e, senza una chiara tempistica a breve termine, Maezawa ha preso l’inevitabile decisione di annullare il progetto”, si legge nella dichiarazione.

Yusaku Maezawa. Yoshikazu Tsuno/Getty Images

Maezawa ha fatto eco a questa affermazione con il post di X, scrivendo: “Non posso pianificare il mio futuro in questa situazione, e mi dispiace dover far aspettare ancora i membri dell’equipaggio, da qui la difficile decisione di annullare in questo momento.”

“Mi scuso con coloro che erano entusiasti della realizzazione di questo progetto”, ha aggiunto.

Un rappresentante di DearMoon ha confermato la cancellazione in una dichiarazione a Business Insider. I rappresentanti di SpaceX non hanno risposto alla richiesta di commento di Business Insider.

Maezawa ha annunciato le otto persone che avrebbero viaggiato sulla navicella spaziale in un video di YouTube nel dicembre 2022. La lista degli invitati includeva il DJ americano Steve Aoki, la star del K-pop T.O.P. e l’attore indiano Dev Joshi.

Il miliardario aveva già viaggiato nello spazio nel dicembre 2021 durante un viaggio di 12 giorni alla Stazione Spaziale Internazionale. Ha speso circa 80 milioni di dollari per viaggiare su un razzo russo Soyuz.

Musk ha fondato SpaceX nel 2022 e recentemente ha risposto alle domande sull’azienda durante la conferenza globale annuale del Milken Institute a maggio.

Alla domanda se l’intelligenza artificiale potrebbe accelerare i suoi sforzi di esplorazione spaziale, Musk ha risposto: “L’intelligenza artificiale non viene quasi mai utilizzata” in questo campo.

Ha aggiunto di non essere contrario all’integrazione dell’intelligenza artificiale, ma “non ne abbiamo visto alcun vantaggio”.