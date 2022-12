Il ministro del Kosovo vede l’influenza russa nella crescente tensione in Serbia | notizie di conflitto

Il ministro dell’Interno Djelal Svekla ha accusato Belgrado di sostenere i manifestanti serbi come un modo per destabilizzare il Kosovo.

Il ministro degli interni del Kosovo, Khilal Svekla, ha accusato la Serbia, sotto l’influenza della Russia, di tentare di destabilizzare il suo paese sostenendo la minoranza serba nel nord del Kosovo che ha bloccato le strade in un’escalation di settimane di proteste.

I serbi nella città etnicamente divisa di Mitrovica, nel nord del Kosovo, hanno eretto nuove barricate martedì, ore dopo che la Serbia ha dichiarato di aver messo le sue forze armate al più alto livello di combattimento dopo settimane di accresciute tensioni tra Belgrado e Pristina per le proteste.

Le nuove barriere, realizzate con camion carichi, sono state erette durante la notte a Mitrovica e segnano la prima volta dall’inizio dell’ultima crisi che i serbi hanno bloccato le strade in una delle principali città del Kosovo. Fino ad ora sono state poste barriere sulle strade verso i confini del Kosovo e della Serbia.

I camion sono stati fermati per bloccare la strada che collega la parte della città a maggioranza serba con quella a maggioranza albanese.

“È proprio la Serbia, influenzata dalla Russia, che ha innalzato lo stato di prontezza militare e che ordina l’erezione di nuove barriere, al fine di giustificare e proteggere i gruppi criminali che terrorizzano”, ha affermato martedì Svekla in una dichiarazione.

La Serbia nega di voler destabilizzare il vicino Kosovo e afferma di voler solo proteggere la minoranza serba che vive in quello che oggi è il Kosovo ma che Belgrado non ha riconosciuto.

Belgrado ha messo in allerta il suo esercito e la sua polizia, dicendo che è necessario perché crede che il Kosovo si stia preparando ad attaccare i serbi e rimuovere i blocchi stradali con la forza.

Dal 10 dicembre, i serbi nel nord del Kosovo hanno eretto diversi posti di blocco dentro e intorno a Mitrovica e hanno sparato a intermittenza con la polizia del Kosovo dopo l’arresto di un ex ufficiale di polizia serbo della KFOR.

I manifestanti di origine serba chiedono la liberazione dell’ufficiale arrestato, e hanno altre richieste. Le loro proteste fanno seguito a precedenti disordini per la questione delle targhe automobilistiche. Anni fa, il Kosovo voleva che i serbi del nord cambiassero le loro targhe serbe con quelle rilasciate da Pristina come parte del desiderio del governo di affermare la propria autorità sul proprio territorio. I serbi hanno rifiutato.

Circa 50.000 serbi vivono nella parte settentrionale del Kosovo e si rifiutano di riconoscere il governo di Pristina o del Kosovo come stato indipendente. Vedono Belgrado come la loro capitale e vogliono mantenere le loro targhe serbe.

I funzionari del Kosovo hanno accusato il presidente serbo Aleksandar Vucic di utilizzare i media statali serbi per fomentare disordini e provocare incidenti che potrebbero servire da pretesto per un intervento armato nell’ex provincia serba.

Skender Bertici, un accademico del Kosovo Center for Security Studies, ha accusato la Serbia e la Russia di tentativi deliberati di distruggere la regione.

Ha suggerito che “l’idea di Serbia e Russia insieme è cercare di fomentare conflitti e crisi ovunque l’Occidente abbia un ruolo, e aumentare questo tipo di instabilità nella regione per aumentare l’influenza di Russia e Serbia nella regione .”

L’ex ministro degli Esteri del Kosovo Melisa Hardinaj ha anche twittato mercoledì che i blocchi nel nord del Paese non sono stati motivati ​​da una “mancanza” di diritti per la comunità serba, ma sono stati un “ordine diretto” da Serbia e Russia per innescare il conflitto.

fatto che #VucicLe loro bande criminali hanno bandito la loro parte del PCC di Merdare con la Repubblica di # Kosovo Dimostra chiaramente che le barricate illegalmente erette nel Nord non sono una protesta contro la loro inesistenza # serbo Diritti comunitari, ma un ordine diretto di #Serbia/#Russia Per fomentare il conflitto! Melisa Haradinaj 28 dicembre 2022

Il governo del Kosovo ha affermato che le forze di polizia hanno la capacità di rimuovere le barricate della Serbia, ma stanno aspettando che la forza di mantenimento della pace del Kosovo della NATO – KFOR – risponda alla loro richiesta di forze di pace per rimuovere le barricate.

L’invasione russa dell’Ucraina ha spinto i paesi dell’UE a dedicare maggiori energie al miglioramento delle relazioni con i sei paesi balcanici di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, sebbene rimangano riluttanti ad espandere ulteriormente l’UE.

Il Kosovo a maggioranza albanese ha dichiarato l’indipendenza dalla Serbia nel 2008 con il sostegno occidentale in seguito alla guerra del 1998-1999 in cui la NATO è intervenuta per proteggere i cittadini albanesi.

Il Kosovo non è membro delle Nazioni Unite e cinque paesi dell’UE – Spagna, Grecia, Romania, Slovacchia e Cipro – si rifiutano di riconoscere il Kosovo.

La Russia, storico alleato della Serbia, esclude anche il Kosovo dall’adesione alle Nazioni Unite.