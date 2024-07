Il nuovo razzo europeo Ariane 6 verrà lanciato per la prima volta il 9 luglio

Il nuovo razzo pesante europeo Ariane 6 è destinato a fare il suo tanto atteso volo di debutto oggi (9 luglio).

Se tutto andrà secondo i piani, un razzo Ariane 6 verrà lanciato dallo spazioporto europeo di Kourou nella Guyana francese martedì durante una finestra di quattro ore che si apre alle 14:00 EDT (18:00 GMT).

Puoi guardare il lancio in diretta qui su Space.com, per gentile concessione di Agenzia spaziale europea (Agenzia Spaziale Europea); La copertura inizierà 30 minuti prima del decollo.

Il razzo Ariane 6, gestito dalla società francese Arianespace per conto dell’Agenzia spaziale europea, sostituirà il vecchio razzo Ariane 5, ritirato lo scorso anno dopo 117 voli in quasi tre decenni.

Il razzo Ariane 6 è in sviluppo da circa un decennio. Il lancio era originariamente previsto per il 2020, ma problemi tecnici e problemi esterni come la pandemia di COVID-19 e la continua invasione dell’Ucraina da parte della Russia hanno rinviato più volte il programma.

L’Europa nutre grandi speranze per il nuovo missile, che dovrebbe essere lanciato da nove a 12 volte all’anno entro il 2026.

“Il razzo Ariane 6 garantirà il nostro accesso indipendente e garantito allo spazio – e tutte le capacità scientifiche, di osservazione della Terra, di sviluppo tecnologico e commerciali che ciò comporta”, hanno scritto i funzionari dell’ESA in una lettera all’ESA. Anteprima del primo lancio.

“Grazie a diverse funzionalità completamente nuove dell’Ariane 6, saremo in grado di trasportarne di più e portarlo più lontano, eliminando in modo sostenibile lo stadio superiore del lanciatore per evitare che si blocchi. [from] “Diventeranno detriti spaziali”, hanno aggiunto.

Verrà lanciato il razzo Ariane 6 Nove cubi Se tutto andrà secondo i piani, il veicolo entrerà in orbita terrestre bassa (LEO) per un volo martedì. Il razzo trasporterà anche una serie di esperimenti non orbitali, tra cui due capsule di rientro nell’atmosfera terrestre, che saranno sottoposte a un test infuocato mentre ritornano sul nostro pianeta attraverso la spessa atmosfera.

L’Agenzia spaziale europea ha inoltre sottolineato nell’anteprima della missione che anche lo stadio superiore del razzo tornerà sulla Terra. Ma lo stadio superiore non sopravvivrà al volo, bruciando invece nell’aria.