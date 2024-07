Bobby Altuve è stato scortato fuori da un bar di Nashville, come mostra il video

Bobby Altuve Non sembra che ricorderà molto della sua notte a Nashville, perché abbiamo un video di lei che viene portata fuori da un bar in apparente stato di svenimento.

Le persone che erano lì dicono che l’uomo che tiene in braccio Bobby nel video è un giocatore della NFL Sean Murphy-Bonting I loro vestiti corrispondono a quelli che indossavano in un video che Bobbi ha pubblicato prima della loro uscita domenica.

Per prima cosa, Sean si siede su una rampa di scale fuori dal bar con Bobbi in braccio, poi l’outfielder degli Arizona Cardinals la porta con sé nel retro di un’auto sportiva nera che si ferma per portarli via.