Il Primo Ministro del Regno Unito Johnson dice nel discorso che dovremmo andare tutti nel mondo di Peppa Pig

Johnson racconta il business: visita il mondo di Peppa Pig

Il Primo Ministro del Regno Unito è soffocato senza parole a causa del mix di note

Johnson dice che ha ottenuto i suoi punti

LONDRA, 22 novembre (Reuters) – Il primo ministro britannico Boris Johnson ha perso brevemente le parole lunedì mentre perdeva il suo posto nelle note durante un discorso prima che i leader degli affari raccontassero una storia su Peppa che visitava il Big Theme Park.

Johnson esplorò i suoi appunti, sospirò e mormorò più e più volte “Fai esplodere questo” e “Scusa”.

Si è ripreso, parla di “unicorni” tecnologici e poi ha visitato il Peppa Big World, che si basa su un programma televisivo animato per bambini su un eccitante maiale rosa e sui suoi amici e familiari.

“Ieri sono andato a Peppa Big World, dove tutti ne avevamo bisogno”, ha detto Johnson ai dirigenti aziendali. “L’ho adorato. Peppa Big World è il mio posto gentile: ha strade molto sicure, disciplina nelle scuole”.

Johnson ha chiesto ai dirigenti aziendali che sono venuti al parco a tema nell’Hampshire, nel sud dell’Inghilterra, che era il più grande mondo di peppa pig del mondo e “adatto ai bambini piccoli”.

Johnson ha detto ai dirigenti che non sono andati al parco, che includeva varie giostre per i giovani fan di Peppa, “Sono sorpreso che tu non sia arrivato lì.

Il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson fa un gesto durante la conferenza annuale della CBI il 22 novembre 2021 presso il consiglio di amministrazione di South Shields nel Regno Unito. Via Owen Humphreys / Piscina REUTERS READ World Series Gara 6: Atlanta Braves v Houston Astros - Live! | Gli sport Per saperne di più

“Chi avrebbe mai pensato che un maiale che sembra un asciugacapelli o un asciugacapelli come Picasso, un maiale rifiutato dalla BBC, sarebbe ora esportato in 180 paesi con parchi a tema negli Stati Uniti e in Cina?”

Nel discorso, Johnson, che ha anche interpretato l’aspetto di un’auto, ha detto ai leader aziendali che l’industria verde è stata una rivoluzione. Ha anche detto che il compito del governo a volte è “togliersi dai capelli” e garantire meno controllo e tassazione.

Quando è stato chiesto dai giornalisti sul discorso, Johnson ha detto che non si vergognava e ha detto cose che gli piacevano.

“Penso che le persone abbiano ottenuto la maggior parte dei punti che volevo fare”, ha detto Johnson. “Pensavo fosse finita bene.”

Due settimane sono state dure per Johnson, che è stato criticato per aver gestito la crisi della “fetta” sul pagamento dei legislatori (parlamentari) per i secondi lavori fuori dal parlamento, e accusato di apportare modifiche politiche ai programmi di sicurezza sociale e ferroviaria ad alta velocità. Per saperne di più

“I parlamentari Tory (conservatori) erano preoccupati di perdere la presa sul numero 10 la scorsa settimana – non credo che nessuno di loro farebbe meglio a guardare il discorso di questa mattina”, ha detto su Twitter l’editore politico della BBC Laura Queensberg.

Rapporto Guy Balkanbridge; Montaggio di Alastair Smout, Michael Holden e Catherine Evans

