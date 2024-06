Il primo servizio di streaming di giochi per iPhone offre centinaia di giochi con licenza retrò

Antstream, già disponibile su più piattaforme come Xbox, Windows, Android e Amazon, vanta un catalogo di oltre 1.300 giochi retrò giocabili on-demand, inclusi Comando missilistico, Sam e Max si mettono in viaggio, AsteroidiE Super Star Wars: Il ritorno dello Jedi.

Ora sono disponibili diversi eccellenti emulatori di giochi retrò per i dispositivi portatili Apple, tra cui Delta, RetroArch e PPSSPP , che si concentra su PlayStation Portable. La sfida con questi emulatori è che non includono alcun gioco. Si affidano alle ROM, copie digitali di videogiochi classici, che devono affrontare complesse questioni legali quando si tratta di utilizzarle e ottenerle.

Antstream offre una libreria di titoli retrò con licenza legale simili alla collezione di console di gioco Evercade, quindi gli utenti non devono visitare gli angoli oscuri del web per cercare fonti proprie.

Là Centinaia di titoli da piattaforme meno recenti Come il Commodore 64, ZX Spectrum e Commodore Amiga, ma troverai solo 28 giochi Atari 2600, cinque del Game Boy, due della PlayStation originale e 42 del Super Nintendo. Quindi, anche con oltre 1.300 giochi offerti tramite Antstream, potresti dover scavare un po’ per trovare qualcosa a cui vuoi davvero giocare.

Per quanto ci sia piaciuto Super Guerre Stellari trilogy su SNES, che potrebbe non essere sufficiente a giustificare il prezzo di un abbonamento Antstream. Per un periodo limitato dopo il lancio sull’App Store il 27 giugno, gli abbonamenti saranno scontati a $ 3,99 al mese o $ 29,99 all’anno, che è leggermente più economico del prezzo standard di $ 4,99 al mese o $ 39,99 all’anno che Antstream addebita solitamente.