Il principe Harry rivela se è stato in contatto con William, Charles

Il principe Harry non parla con il principe William e il re Carlo III “da tempo”.

Duca di Sussex Anderson Cooper in “60 Minutes” domenica Un episodio in cui lui ei suoi familiari si trovano nel bel mezzo del suo rilascio Diario Bombshell, “Riserva”.

Quando gli è stato chiesto se fosse “in contatto” con suo fratello e suo padre, il 38enne ha risposto: “Attualmente no”.

Il principe ha detto che l’ultima volta che si sono parlati “non è stato di recente”.

Tuttavia, Harry fece notare: “Guarda[ing] Forward” per riconciliarsi con il Principe di Galles, 40 anni, e il Sovrano, 74.

Lui e sua moglie, Meghan Markle, sperano di avere una conversazione “privata” e “costruttiva” in futuro.

“Meghan e io abbiamo continuato a dire che ci scuseremo pubblicamente per qualsiasi illecito”, ha aggiunto Harry. “Ma ogni volta che facciamo questa domanda, nessuno ci dice i dettagli o altro.”

Ha continuato, “Non vedo davvero l’ora di riavere quell’elemento familiare”. “Non vedo l’ora di avere una relazione con mio fratello. Non vedo l’ora di avere una relazione con i miei genitori e altri membri della mia famiglia”.

L’ex pilota militare che ce l’ha Ha vissuto in California Con Markle e i loro due figli dal 2020, ha incolpato la stampa britannica tensioni familiari.

Senza i tabloid, Harry crede che i reali “sarebbero probabilmente ancora una famiglia piuttosto disfunzionale, come lo sono molti di loro”.

I membri della famiglia non sono “attualmente” in contatto. CBS

L’intervista “60 Minutes” del Duca è una delle numerose tappe del suo tour stampa pre-Spire. Ha colpito gli scaffali degli Stati Uniti il ​​10 gennaio.

Harry apparso su ITV Domenica è in programma Parla con Michael Strahan in “Good Morning America” ​​​​lunedì mattina, seguito da un’apparizione in “The Late Show With Stephen Colbert” la sera successiva.

Harry spera in una “conversazione costruttiva” dopo l’uscita del suo libro di memorie The Bomb. Immagini Getty

Tornato in Inghilterra, aveva consiglieri senior della famiglia reale Crea una vera e propria “stanza della guerra”. Per combattere le potenziali ricadute delle interviste promozionali e delle interviste di Harry, Page Six ha rivelato durante il fine settimana.

“C’erano indubbiamente preoccupazioni su ciò che Harry avrebbe scritto, e in particolare erano preoccupati di raccontare momenti molto personali della loro vita”, ci ha spiegato un senior insider.

Lui e Meghan Markle lasceranno i loro doveri reali nel 2021. Immagini Getty

Buckingham Palace ha detto a Page Six che non commenterà alcuna accusa in Spear.