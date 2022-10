Il produttore di Wakanda Forever rivela perché c’è solo una scena dopo il credito (esclusivo)

Black Panther: Wakanda per sempre lui è Meno di due settimane dall’uscita nei cinemaquindi alcuni host di ComicBook.com‘S fase zero Il podcast ha avuto l’opportunità di chattare con molte delle persone che hanno realizzato il film. Una di queste persone è Nate Moore, che è stato produttore di diversi film del Marvel Cinematic Universe, inclusi entrambi. Pantera nera Film. È stato confermato che Solo un sequel della sua scena dei titoli di codae Moore ha spiegato perché non c’è un segno di fine come nella maggior parte dei film.

Il fatto che il regista Ryan Coogler volesse inizialmente presentare Namor (Tenoch Huerta) alla fine della prima parte Pantera nera È arrivato, quindi abbiamo chiesto se c’era qualcuno che volevano presentare alla fine della seconda parte o meno. “Non questa volta, sai, ovviamente il modo in cui questo film è un po’ diverso e il tono di questo film è un po’ diverso e ci siamo sentiti in particolare, una volta che le persone hanno visto il film, abbiamo sentito che il finale era un po’ poetico, e poi torna indietro e dì: “Ehi, c’è un cartello alla fine dei titoli di coda” Mi sentivo un po’ più complicato di quanto stavamo facendo”, ha spiegato Moore. “Molto simile gioco finito Non aveva un tag, non sentivo che questo film avesse bisogno di lui”.

Cosa c’è di nuovo Rihanna Pantera nera Canzone?

La vincitrice di un Grammy Rihanna non pubblica nuova musica da un po’, ma È finalmente tornata con una nuova canzone chiamata “Lift Me Up” È la canzone principale di Wakanda per sempre. La Marvel ha ufficialmente rilasciato il video musicale della canzone e ci offre anche alcuni nuovi sguardi al film. Potete leggere il video comunicato stampa ufficiale qui sotto:

Rihanna – icona globale, designer, imprenditrice, filantropa e artista single digitale più venduta di tutti i tempi – fa il suo tanto atteso ritorno in onda oggi con Lift Me Up, il prossimo singolo principale. Black Panther: Wakanda per sempre La clip audio originale. Il singolo è ora disponibile per l’ascolto e il check-out del nuovissimo video musicale, diretto dal direttore della fotografia del film, Autumn Durald Arkapaw, con clip del film. “

Black Panther: Wakanda per sempre L’uscita nelle sale è prevista per l’11 novembre.