Il progetto di citizen science Vanishing Stars apre i cieli al pubblico

Le stelle non dovrebbero semplicemente scomparire, ma gli innumerevoli oggetti luminosi che sono comparsi nel cielo negli anni ’50 non ci sono più.

Per cercare di risolvere il mistero, gli scienziati si sono rivolti a un campo in crescita noto come citizen science, in cui persone comuni di tutte le età in tutto il mondo possono partecipare a progetti di ricerca volti a rispondere a vere domande scientifiche su ciò che ci circonda, sia che si tratti di una terra o nello spazio. Sources of Evanescence and Emergence Through a Century of Observations (VASCO) Il progetto citizen science, iniziato nel 2017, scava negli archivi per scoprire come stelle cambiano.

“Nel progetto Citizen Science, confrontiamo le immagini degli anni ’50 con le immagini moderne del cielo”, Beatrice Villarroel, ricercatrice principale del progetto VASCO, astrofisica presso il Nordic Institute for Theoretical Physics in Svezia e autrice principale di un nuovo articolo descrivendo il progetto, dice a Space.com.org in una e-mail. “L’obiettivo finale è identificare un oggetto che è chiaramente visibile in molte vecchie fotografie, ma non è più visibile oggi”.

Quindi i volontari sullo schermo del progetto 150.000 candidati “fading star” che provengono da a Studio 2020 (Si apre in una nuova scheda) Per vedere se gli oggetti nelle foto degli anni ’50 si possono trovare nelle foto moderne. Il progetto ha esaminato 15.593 coppie di immagini candidate all’interno dei dati, ovvero circa il 10% di tutti i candidati, e ha identificato 798 elementi che classificano come “scomparsi”.

Le stelle “che scompaiono” possono rivelarsi qualsiasi cosa, da una stella luminosa o una stella Supernova al bagliore residuo di un lampo di raggi gamma.

La ricerca contribuisce anche alla ricerca di intelligenza extraterrestre, o SETI Anche secondo Djamel Mimouni, astrofisico dell’Università di Constantine 1 in Algeria e coautore dell’articolo, il quale osserva che il SETI è stato tradizionalmente guidato da scienziati focalizzati sulla radioastronomia. Vasco adotta un approccio diverso, vedendo le “stelle sbiadite” come un possibile segno di civiltà avanzate.

“Si potrebbe dire che sia un’altra evoluzione del SETI”, ha detto a Space.com in una e-mail. Anche la ricerca sta colpendo nel segno, ha detto. “Siamo anche interessati alla ricerca di artefatti dallo spazio esterno nell’orbita terrestre, cercando riflessi solari veloci (lucentezza) da satelliti e detriti spaziali in pre- Sputnik Immagini “.

E il Progetto VASCO non è solo per adulti. Il VASCO-Kids Uninterrupted Project permette anche ai giovani appassionati di astronomia di partecipare a studi scientifici.

“L’obiettivo di VASCO-Kids è quello di promuovere il progetto globale VASCO in tutto il mondo rivolto agli alunni e ai bambini in generale, e mira anche a utilizzare questo progetto come un forte sostegno per l’educazione dei bambini in astronomia”, ha affermato Echeima Amine-Khoja, a Astronomo dilettante veterano recentemente completato, laureato in astrofisica presso l’Università di Constantine 1 che ha lavorato con VASCO e VASCO-Kids per due anni, dice a Space.com in una e-mail.

Poiché VASCO è pubblicamente disponibile, il interfaccia web (Si apre in una nuova scheda) È stato progettato per essere facile da usare per consentire a persone di qualsiasi estrazione scientifica di scansionare le immagini per “stelle in dissolvenza”. VASCO-Kids è un esempio di partecipazione pubblica per un pubblico più giovane che utilizza l’interfaccia web per aiutare con un progetto.

Il progetto VASCO citizen science ha già ottenuto alcuni riconoscimenti nella comunità scientifica. Villarroel ha ricevuto il premio L’Oreal-UNESCO per le donne nella scienza in Svezia nel 2021 per il suo lavoro sul progetto VASCO, e poi il premio L’Oreal-UNESCO per le donne nella scienza “International Rising Talent” nel 2022, rendendola la prima Svedese per ricevere il premio. Diversi studi basati sulla ricerca di VASCO sono stati presentati o pubblicati anche su varie riviste, tra cui Il giornale astronomico E il atti spaziali E il Rapporti scientifici (Si apre in una nuova scheda).

Mentre VASCO continua, il progetto sta cercando di migliorare i suoi metodi, anche potenziando l’intelligenza artificiale utilizzata dal progetto e raccogliendo immagini a infrarossi e ottiche di alcuni dei suoi “candidati più interessanti”.

Hicham El Karkouri, astrofisico presso il CERIST Research Institute in Algeria e coautore dell’articolo, “Essere parte del progetto VASCO citizen science aiuta una persona a imparare di più, sviluppare nuove competenze e praticare la ricerca scientifica come un vero scienziato, “, ha detto a Space.com in una e-mail. “I risultati che potremmo trovare dal progetto citizen science potrebbero persino portare ad alcune nuove grandi e sorprendenti scoperte di cui chiunque vorrebbe far parte con il proprio nome, quindi incoraggio tutti a partecipare al progetto VASCO citizen science”.

Il progetto è descritto in a carta Pubblicato il 27 ottobre sulla rivista Universe, il loro progetto è disponibile all’indirizzo sito web .