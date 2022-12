I Braves acquisiscono Sean Murphy, i Brewers acquisiscono William Contreras in uno scambio a tre squadre

The Braves, Brewers e A’s hanno concordato tre fantastiche squadre che vedranno ogni squadra ottenere un nuovo catcher con nove giocatori coinvolti in totale. Il commercio completo è il seguente:

Fatti coraggio Shaun Murphycedere Kyle MuellerE il Roper SalinasE il Justin YeagerE il Freddie TrunnockE il Manny Pina E il Guglielmo Contraras.

I birrai prendono William Contreras, Joel ByampsJustin Yeager, arrenditi Esteore Ruiz.

La A ha Kyle Muller, Esteury Ruiz, Freddy Tarnok, Royber Salinas e Manny Pina e ha rinunciato a Sean Murphy e Joel Payamps.

Il trasferimento pone finalmente fine a una saga commerciale che va avanti ormai da quasi un anno. Dopo la stagione 2021, gli A erano così decisi a ricostruire che si sono scambiati Matteo OlsonE il Matteo ChapmanE il Sean Manea E il Chris Bassetto prima di aprire con Frankie Montas Capovolto nella scadenza del 2022.

Murphy è stato ampiamente visto come il prossimo ad andare per una serie di motivi. Innanzitutto, ha appena trascorso tre anni di servizio MLB nel 2022 e ora verrà pagato più alto dall’arbitrato. Il collaboratore di MLBTR Matt Schwartz Murphy dovrebbe salire a $ 3,5 milioni nel 2023 con altri due candidati prima di raggiungere la libera agenzia dopo il 2025. In secondo luogo, gli A hanno ricevuto un’eccellente opportunità di ripresa da Atlanta nell’affare di Olson. Shea Langlers. Ha avuto una stagione stellare in Triple-A e si è tenuto bene in 40 partite per la prima volta in una major. Alla luce di tutti questi fattori, sembrava sempre più probabile che gli Specialisti cedessero il lavoro a Langeliers e scambiassero Murphy con miglioramenti altrove nel roster.

Prendendo questa strada, i giocatori A si separano da uno dei migliori giocatori del gioco. Finora il 28enne Murphy ha alle spalle 330 partite di major league e si è comportato bene in quasi ogni aspetto del gioco. Colpisce 46 fuoricampo e ha una serie di successi combinati di .236/.326/.429. Questa produzione porta a un WRC+ di 116, che indica che era il 16% superiore alla media di battuta della lega e persino davanti al ricevitore medio, dato che generalmente arrivano un po’ più in basso degli altri. Ha anche fatto un ulteriore passo avanti nel 2022, facendo solo il 20,3% delle sue presenze al piatto dopo aver superato il 25% nella sua carriera prima.

Sul piano difensivo, anche Murphy ottiene recensioni entusiastiche. Dall’inizio del 2020 ha messo a segno 13 punti difensivi risparmiati dietro il piatto, numero che lo colloca nella top 10 del campionato. La metrica di inquadratura di FanGraphs gli dà un 19,5 in quel lasso di tempo, il terzo conteggio più alto di questo tipo. Quei contributi a tutto tondo gli hanno permesso di produrre 10 vittorie sopra la sostituzione in quelle tre stagioni, secondo FanGraphs, secondo tra tutti i giocatori della MLB con solo JT Realmoto di fronte a lui.

Con tutto ciò in mente, non sorprende che Murphy riceva molta attenzione in tutto il campionato. I Diamondbacks, Astros, Cubs, Guardians, Twins, White Sox, Red Sox, Rays e Cardinals sono stati tra le squadre associate a lui in vari momenti negli ultimi mesi. lei era menzionato Circa una settimana fa i Braves erano vicini a prenderlo, ma il presidente delle operazioni di baseball Alex Anthopoulos ha respinto quei rapporti, dicendo che non si aspettava un accordo. Questa era una bufala o qualcosa che è cambiato drasticamente nell’ultima settimana da quando Atlanta ha effettivamente finalizzato l’accordo.

Atlanta è sempre sembrata una strana scelta per Murphy poiché hanno già tre validi ricevitori nel roster a Contreras, Pena e Travis Darno. Hanno cancellato quel gancio e acquisito Murphy in un colpo solo includendo due di questi cacciatori nell’affare. Apparentemente, sembra che il club volesse sostituire Contreras con Murphy per migliorare dietro la base. Tuttavia, poiché gli A sembravano disposti a dare una possibilità ai Langeliers, era probabile che fossero meno interessati a Contreras, il che ha reso necessario il coinvolgimento di Milwaukee.

Questo non vuol dire che Contreras non sia un eccitante giovane cacciatore a pieno titolo. È solo che, come accennato, Murphy è uno dei migliori giocatori del gioco. Contreras ora si unirà al fratello maggiore Wilson Contraras, che ha recentemente firmato con i cardinali, in BN Central. Il giovane Contreras ha lanciato 153 partite nella sua carriera fino ad oggi, segnando 28 fuoricampo e producendo una serie di vittorie totali. Bat, ma è ancora molto giovane, compirà 25 anni questo mese. Anche con una difesa scadente, finora ha prodotto 2.5 fWAR nella sua breve carriera, il che significa che qualsiasi sviluppo in questo reparto lo renderà un valore straordinario. È stato ho accennato di recente che il club era interessato a ottenere promozioni, ma poiché il club stava lavorando con un libro paga stretto, non sono mai sembrati candidati per un importante free agent. Invece, hanno ottenuto un giovane assistente che non aveva ancora raggiunto l’idoneità all’arbitrato e aveva ancora cinque anni di controllo del club.

Per A lo era menzionato Hanno dato la priorità ai talenti pronti per MLB nei loro colloqui commerciali e l’hanno fatto accadere qui. Mueller, 25 anni, è apparso in ciascuna delle ultime due stagioni di major league e finora ha segnato 49 fuoricampo. All’epoca aveva una modesta ERA di 5.14, ma se la cavava molto meglio nei minori. Ha effettuato 40 partenze Triple-A negli ultimi due anni e ha un’ERA di 3,40, un tasso di strikeout del 28,4% e un tasso di camminata del 9,2%. baseball america Di recente lo ha classificato come il miglior potenziale cliente nel sistema di Atlanta.

Altro sta arrivando.

Talkin ‘Jake di Jomboy Media ha riferito per la prima volta che Braves, Brewers e A’s erano allineati in un accordo, così come la partecipazione dei Contreras (Cinguettio link). Jeff Bassan di ESPN ha riferito per la prima volta Murphy Vai ai coraggiosi, oltre che all’ultimo Bina E alla fine L’affare finale. Robert Murray di FanSided ha menzionato per la prima volta Ruiz e Tarnock (Cinguettio link). Payamps e Yeager sono stati menzionati per la prima volta da Joel Sherman Cinguettio. Kelly McDaniel prende il nome da Mueller Cinguettio.