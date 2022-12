Il principe Harry afferma che esiste un “gaslighting istituzionale” e racconta “bugie” che proteggono il principe William nel nuovo trailer della serie di documentari Netflix

Il trailer include un video selfie che Harry ha preso di quello che ha descritto come il suo “volo di libertà” che presumibilmente lo ha portato fuori dal Regno Unito dopo il suo recente fidanzamento come membro dello staff senior della famiglia reale.

“Erano felici di mentire per proteggere mio fratello”, dice Harry, mentre una foto di lui e Meghan lampeggia sullo schermo. “Non sono mai stati disposti a dire la verità per proteggerci”.

Harry afferma anche “gas istituzionale” mentre Meghan dice della sua esperienza come anziano reale: “Non sono stato gettato in pasto ai lupi. Sono stato dato in pasto ai lupi”.