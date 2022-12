Gli Stati Uniti rivelano un risultato scientifico nelle fonti di energia da fusione

WASHINGTON (Reuters) – Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti annuncerà martedì che gli scienziati di un laboratorio nazionale hanno raggiunto una svolta nella fusione, il processo che alimenta il sole e le stelle e che un giorno potrebbe fornire una fonte economica di elettricità, tre fonti note disse la cosa.

Gli scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory in California hanno ottenuto per la prima volta un netto aumento di energia, in un esperimento di fusione laser, ha affermato uno degli scienziati.

Mentre i risultati sono una pietra miliare significativa in una ricerca scientifica che si è sviluppata almeno dagli anni ’30, la proporzione di energia che entra nella reazione a Livermore per ottenere l’energia da essa dovrebbe essere circa 100 volte maggiore per creare un processo che produce quantità commerciali di elettricità, ha detto uno.

La fusione funziona quando i nuclei di due atomi sono sottoposti a un calore intenso di 100 milioni di gradi Celsius (180 milioni di Fahrenheit) o ​​superiore che li fa fondere in un nuovo atomo più grande, emettendo enormi quantità di energia.

Ma il processo richiede enormi quantità di energia, e il trucco era rendere il processo autosufficiente e ottenere più energia dal modo in cui entra, e farlo continuamente piuttosto che in brevi momenti.

Se la fusione commerciale venisse commercializzata, cosa che secondo i sostenitori potrebbe avvenire entro un decennio o più, avrebbe ulteriori vantaggi tra cui la generazione di elettricità quasi priva di emissioni di carbonio che potrebbe aiutare a combattere il cambiamento climatico senza le quantità di scorie nucleari radioattive generate dall’attuale fissione. . reattori.

Tuttavia, il funzionamento di una centrale elettrica al di fuori della fusione presenta ostacoli difficili, ad esempio come contenere economicamente il calore e mantenere il laser acceso continuamente. Altri metodi di fusione utilizzano magneti invece di laser.

Il segretario all’energia Jennifer Granholm terrà un briefing martedì alle 10:00 ET (1500 GMT) su una “importante scoperta scientifica”.

Un portavoce del ministero ha detto di non avere informazioni prima del briefing.

Lawrence Livermore si concentra principalmente sulle questioni di sicurezza nazionale relative alle armi nucleari e l’esperimento di fusione potrebbe portare a un test più sicuro dell’arsenale nazionale di tali bombe.

Ma i progressi nei laboratori potrebbero anche aiutare le aziende che sperano di sviluppare centrali elettriche a fusione, tra cui Commonwealth Fusion Systems, Concentrated Energy e General Fusion.

Gli investitori, tra cui Bill Gates, Jeff Bezos e John Doerr, hanno versato denaro nelle società che costruiscono fusioni. L’industria privata ha incassato più di 2,8 miliardi di dollari l’anno scorso, secondo la Fusion Industry Association, per un totale di circa 5 miliardi di dollari negli ultimi anni.

