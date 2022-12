Il rapper di Memphis Big Scarr muore all’età di 22 anni mentre Gucci Mane conferma la sua morte con un toccante post su Instagram

Il rapper Big Scarr è morto a Memphis all’età di 22 anni.

Il musicista nato da Alexander Woods è stato dichiarato morto Shadyrum Giovedì, la sua morte è stata confermata dal rapper Gucci Mane, che aveva un contratto con l’etichetta 1017 Records di Gucci Mane.

La causa della morte di Scar è attualmente sconosciuta e nessuna conferma da parte della polizia o delle notizie locali è stata confermata.

“Fa male”, ha scritto Gucci sotto una serie di scatti con il nativo di Memphis, aggiungendo: “Mi manchi @bigscarr”.

In uno dei recenti post su Instagram di Scarr, ha condiviso di essere stato in tour con Key Glock, anche lui rapper di Memphis, come parte del Glockoma Tour 2023.

Key Glock ha scritto su Twitter: “Questa merda malvagia wtf bruh !!!” Insieme all’emoji del cuore spezzato.

Dopo che la notizia ha iniziato a circolare online, l’editor di podcast giamaicano-americano e lo YouTuber DJ Akademiks, 31 anni, si sono rivolti a Twitter con un tributo, scrivendo “RIP Big Scarr”.

Anche la sua compagna di etichetta Scarr 1017, la strega, sembra confermare la notizia tramite la sua storia su Instagram.

«Eon, voglio parlare. Scusa se non ho risposto. Non posso proprio “, ha aggiunto con un’emoji a cuore spezzato.

SCONOSCIUTO: La causa della morte di Scar è attualmente sconosciuta e non è stata confermata alcuna conferma da parte della polizia o di notizie locali; Nella foto il 17 ottobre

Ha anche condiviso una foto del rapper che scrive “Caro figlio mio, ti amo per sempre e mi dispiace tanto”, insieme a un’emoji con il cuore spezzato.

Lo ha seguito con una clip di entrambi, scrivendo: “Farei qualsiasi cosa per riabbracciarti”.

Anche Renni Rucci ha condiviso il tributo, scrivendo “Damn Scarr” con un’emoji con la faccia triste.

Nato il 7 aprile 2000, Big Scar è cresciuto nella comunità Magnolia di South Memphis.

Ha lanciato la sua carriera rap professionale nel 2019, quando ha pubblicato la canzone Make a Play che ha rapidamente guadagnato popolarità su YouTube.

Scarr è firmato dall’etichetta Gucci Mane nel 2020.

È meglio conosciuto per il suo mixtape, intitolato Big Grim Reaper, che è stato rilasciato nel 2021, con un’uscita deluxe l’anno successivo.

Carriera: Big Scar è nato il 7 aprile 2000, è cresciuto a South Memphis e ha iniziato la sua carriera rap nel 2019. È stato firmato da Gucci Mane nel 2020; Nella foto con Gucci Mane nel 2021

Il nastro ha debuttato al numero 25 della Billboard 200, vendendo 22.000 copie nella prima settimana.

La sua morte arriva dopo gli omicidi di due rapper di Memphis, Young Dolph e Snooty Wild.

Il giovane Dolph è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel novembre 2021 mentre si trovava a Memphis, mentre Snootie Wild è stato ucciso a febbraio mentre si trovava a Houston.