Trailer di Raksha Bandhan: Il dramma familiare di Akshay Kumar sembra molto vecchio. Guadare

trailer raksha bandhanintitolato dramma familiare Akshay Kumar, Fuori. Il film è diretto da Anand L Rai e scritto da Himanshu Sharma e Kanika Dhillon, e vede nel cast anche Bhumi Pednekar, Sadia Khatib, Sajmeen Kaur, Deepika Khanna e Smirithi Srikanth.

Il trailer raffigura Akshay come un clone di Maryada Purushottam Ram (denominata tale nel trailer), che desidera vendere i suoi reni per sposare le sue quattro sorelle, interpretate da Saadiya, Sajmin, Deepika e Smirithi. E solo quando compirà i suoi “doveri fraterni” sposerà la sua amata d’infanzia, cosa che Bhumi compie.

La regia di Aan e L Rai sembra piuttosto obsoleta e il film si basa chiaramente sulla forza della star Akshay Kumar, che ha avuto due fallimenti consecutivi: Bachchhan Paandey e Samrat Prithviraj. Solo ora il tempo dirà se questo nuovo film fa qualcosa per l’attore.

Guarda il trailer di Raksha Bandhan qui:

Parlando di Raksha Bandhan, Akshay ha dichiarato: “Raramente ci si imbatte in una storia che tocca il tuo cuore così profondamente e istantaneamente! Ti farà ridere e piangere. Ci farà capire quanto siano benedetti coloro che hanno sorelle. Io sono felice che mia sorella Alka presenti e produca questo film con il regista Anand L Rai. No, posso ringraziarlo abbastanza per aver realizzato uno dei film più memorabili della mia vita”.

Prima dell’uscita del trailer, Akshay Kumar si è rivolto ai social media per condividere la locandina del film. Accanto al poster, ha scritto: “Il lavoro di squadra è conoscere i segreti, le gioie, la felicità e i cuori dell’altro. Il lavoro di squadra è la vita. E cos’è la vita senza una famiglia. Unisciti a questa bellissima famiglia. Ti stiamo aspettando”.

Raksha Bandhan è prodotto da Color Yellow Productions, Zee Studios e Alka Hiranandani in associazione con Cape Of Good Films. L’uscita nelle sale è prevista per l’11 agosto 2022. Il film dovrà affrontare la concorrenza di Aamir Khan e Kareena Kapoor Il tanto atteso film di Khan Lal Singh Chadha.