Il rapporto afferma che un razzo in un ciclo di crash con la Luna non appartiene a SpaceX

L’enorme razzo che sfreccia nello spazio non è in rotta di collisione con la Luna a SpaceX Nonostante i rapporti precedenti, probabilmente appartiene a un veicolo spaziale lanciato dalla Cina nel 2014, secondo un rapporto di sabato.

Ars Tecnica Il misterioso oggetto scoperto da Bill Gray, lo sviluppatore del programma astronomico chiamato Project Pluto, è stato segnalato per la prima volta. Il rapporto afferma che Gray ha aggiornato il suo sito Web sabato per mostrare la correzione dopo che gli è stato detto da un ingegnere della NASA che ha messo in dubbio la sua precedente affermazione.

disse Grey Controlla i suoi dati Ha detto che c’erano “buone prove” che il corpo fosse lo stadio del razzo cinese Chang’e 5-T1 lanciato nell’ottobre 2014. La teoria precedente era che il corpo fosse lo stadio superiore del razzo Falcon 9 di SpaceX, lanciato l’11 febbraio . , 2015.

Gray ha scritto sul suo sito web che l’oggetto “colpirà ancora la luna a pochi chilometri dalla posizione prevista il 4 marzo 2022 alle 12:25 UTC, entro pochi secondi dall’ora prevista”.

Un razzo SpaceX Falcon 9 decolla dalla rampa di lancio mercoledì 11 febbraio 2015, trasportando una navicella spaziale del Deep Space Climate Observatory della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) che orbiterà tra la Terra e il sole, fornendo un avviso avanzato di emissioni intense dal sole che potrebbe Colpisce reti elettriche e satelliti vicini alla Terra.

Mark Robinson, professore di esplorazione della terra e dello spazio all’Arizona State University, Raccontare Il New York Times ha riferito all’inizio di questo mese che l’oggetto, che si ritiene pesi circa quattro tonnellate e viaggi a 5.700 miglia orarie, creerebbe un diametro di circa 65 piedi.

SpaceX non ha risposto immediatamente a un’e-mail ore dopo da Fox News.